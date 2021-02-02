新高！陸去年半導體進口額超3,500億美元

根據大陸海關的資料，2020年大陸積體電路（晶片）進口金額超過3,500億美元，較前年增長了14.6％，創下歷史新高。

在3,500億美元的大陸進口晶片中，有一部分會透過出口之後再進口，研究機構Gartner分析預計，出口後再進口的晶片比例可達7成左右。

美國去年對大陸實施的晶片出口限制令損傷了美國晶片企業的銷售。受到美國對華為公司銷售禁令的部分影響，高通公司2020年在大陸的出貨量驟降48％。

研究機構CINNO Research報告稱，高通在大陸的市場占有率已經從2019年的37.9％降至2020年的25.4％。與此同時，Oppo，Vivo和小米等大陸智慧手機製造商，正在尋求從高通的競爭對手聯發科獲得相關替代產品。

聯發科近日發布了一款新型的5G晶片；去年晚些時候，高通也推出了新系列的5G智慧手機晶片，希望占據大陸快速增長的5G智慧手機晶片領域的市場。

代表全球半導體設備製造商和設備製造商的半導體供應鏈行業組織SEMI上個月在一封寫給美國商務部的信中，呼籲拜登新政府重審川普針對中國晶片出口管制的政策。

SEMI稱，禁令讓美國本土半導體製造商的利益受到極大損害，並影響了某些外國半導體生產和測試設備製造商的利益。

（ 旺報 葉文義）

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