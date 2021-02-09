中澳矛盾激化 拜登上任助力澳洲占上風

中國長時間以來一直都是澳洲最大貿易夥伴，據統計，2018年～2019年中國占澳洲出口總額達32.6％，而澳洲豐富的鐵礦、煤和天然氣等礦藏也為中國經濟增長提供不少助力。然而，中澳兩國在近期卻逐步從互利合作走向緊繃關係。

中澳緊繃的關係已默默醞釀許久，BBC報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2020年4月呼籲世界衛生組織（WHO）須具備強硬的督察權力，對中國進行新冠病毒起源的調查，成為中澳衝突的導火線，而這也在2020年嚴重影響雙方經貿往來。

雪梨科技大學澳中關係研究所主任勞倫森（James Laurenceson）表示，中澳政治正處於1972年建交以來的最低谷。

中國自2020年5月起對澳洲大麥徵收高達80.5％的關稅，並暫停部分澳洲牛肉的進口，又對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查。澳洲態度也隨中國的制裁措施漸趨強硬，再針對香港議題公開批評中國。

面對政治立場向美國靠攏的澳洲，中國迅速構築雙方經濟與政治的防火牆。勞倫森表示，中國在5個月內針對澳洲多項經貿商品採取行動的速度讓人驚訝，雙方底線未明的情況也加劇國際緊張局勢。

中澳貿易爭端更引發人道議題。數據顯示，2019年澳洲向中國出口價值近138億美元的煤炭，占其出口總額約21％。2020年6月中國對澳洲煤炭的制裁導致多達80艘等待清關的貨船滯留在大陸港口外至今，船上1,600名船員已受困半年餘。

陸媒近日報導，投行摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，大陸對澳洲煤炭禁令目前正處於初步審議階段，將有望對禁令生效之前就到達大陸港口的貨船放鬆限制，預計接下來將先允許卸貨5噸煉焦煤。

中澳衝突看來有望迎來部分轉機，但仍受美國政權輪替的牽動。珀斯美國亞洲中心研究主任威爾森（Jeffrey Wilson）分析，美國新任總統拜登上台將向中國施壓，進而使澳洲在爭端中處於更有利的位置。

澳洲日前針對中國制裁告上世界貿易組織（WTO），威爾森認為，儘管解決中澳貿易爭端可能需花費數年時間，但澳洲盟友仍會付諸行動。一旦美國介入，中國不樂見的情況也會持續升級，且目前有多個論點指出，這將實際阻止中國制裁澳洲的措施。