新局展開 中歐關係往哪走？2021成關鍵

經歷七年談判的中歐投資協定，趕在2020年底談成，為中歐關係帶來重大的改變，不過隨著主張多邊主義和結合盟國抗中的美國拜登政府上台，中美歐三邊關係更趨複雜，2021年也將成為左右中歐關係走向的風向球。

2020年12月30日，中歐投資協定談判終於趕在年關之前完成談判，中、法、德以及歐盟領導人透過視訊共同視訊宣布喜訊，中歐的經貿合作站上新台階。

這項費時長久的談判忽然大趕進度，與突來的新冠疫情大有關係，疫情衝擊下的2020年，中歐貿易關係發生變化，中國超越美國，一躍成為歐洲最大貿易夥伴。此前歐盟數據顯示，中國在2020年前10個月與歐盟的商品貿易額達到4,777億歐元，在歐盟整體外貿逆風下完成2.2％的增長。

另一方面，中國海關總署2020全年數據顯示，歐盟與中國貿易總額雖居於6,500億美元高水平，但其最大貿易夥伴的地位已經被東協取代，鑑於涉及中國和東協、紐澳日韓等亞太15國的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）先一步簽署，可能喚起了歐盟的危機意識，希望用更大力度挽留住與中國的貿易關係。

在中歐投資協定下，歐盟企業有望在中國市場享受更開放自由的空間。而中國也企圖藉由該協定進入歐洲如能源等敏感領域，擴大在當地甚至全球的影響力，扭轉近年企圖進入歐美科技等敏感領域受挫的情況。

不過具體來看，當前中歐所完成的協定僅是框架，隨後的細節討論、立法程序，具體協定可能要2022年才生效。歐盟眾國各有立場，加上2021年疫情發展不確定性仍大，中歐在市場、補貼、人權、智財權、環保等議題能有多少讓步空間？同時，進入拜登時期的美國也會有所行動，不滿中歐協定的美國必定出手，設法重回全球多邊體系，添增協定的變數。

中歐在2020年創造了新格局，但具體的實施力度要看2021年的各種風向，例如年初全球馬上迎來車用晶片稀缺亂局，重挫汽車強國德國以及最大車市中國，也成為可能導致中歐經貿關係走往不同方向的變數之一。

儘管在小細節中會互相爭取更多利益，但能預見的是，外貿數字與協定的簽署等實績，明顯反映出中歐關係趨於緊密，未來的後疫情時代也仰賴多邊貿易體系來恢復全球能量，搶占到制高點的中歐已先奪得主動權。

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