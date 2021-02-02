海航破產股價探底 債券被當「植物人」

中國海航集團1月29日宣告破產，旗下「海航系」多家上市公司1日股價大跌，今天繼續重挫；債券市場則因有所預期沒有太大波瀾，但業界人士形容，海航債券「已經差不多成植物人了」。

海航系3家主要上市公司海航控股、海航基礎及供銷大集1月30日凌晨發布公告，宣告將同步進入重整，各自旗下子公司也多數被申請破產重整，總數超過60家。3家上市公司還公布了逾人民幣1,000億元（約新台幣4,300以億元）的大股東及其關聯公司占用資金及未披露擔保金額。

週一開盤，海航控股、供銷大集、海航科技都以跌停收盤；今天海航控股、海航科技早盤則繼續跌停，供銷大集收盤跌4.39%，股價收2.18元。海航基礎表現稍有不同，週一微跌0.55%，股價報收7.29元，今天則反漲5.21%，收7.67元。

股價反應激烈，但中國國內信用債市場對海航破產幾無波瀾，市場人士指出，海航旗下債券多數已到期，又或者下市，另一方面也是市場早已有此預期。上海一券商交易員形容：「（海航集團）已經差不多成植物人了」。

曾有海航內部人士稱，海航聯合工作組進駐後，終於「歷史上第一次摸清了整個集團的資產底數、管理結構、股權關係和債權關係」，摸底的結果是：「嚴重資不抵債」。

海航集團財報顯示，截至2019年上半年，該公司總資產為9,806.21億元，相較於2018年底減少8%，總負債為7,067.26億元，相較於2018年底減少6%，資產負債率為72.07%。

目前海航最大的債權行是中國國家開發銀行，四大銀行其次，股份行裡主要是中信、浦發等。一名海航集團私募債投資者表示，海航公開披露的財務信息非常有限，儘管是債券持有人，後期資訊也基本被隔離。

這名投資者說，其所在機構已將債務回收預期降低至零，「以後能還多少，就當是賺的」。

值得一提的是，海航集團宣告破產，終於撬動了其「巍然不動」的AAA評級，儘管下調幅度仍然有限。

報導表示，上海新世紀1月29日將海航集團主體信用等級從AAA調降至AA-級，展望為負面；中誠信同日也將海航控股得主體和債項評級至AA。

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