掃碼點餐橫行 揭大陸銀髮族的數位落差

為節省人力，大陸許多店家都採用「掃碼點餐」的方式，但由於不少年長者不擅使用智慧手機，也讓這類便利作法衍生出銀髮族「數位落差」問題。中共中央機關報《人民日報》昨發文直言，「掃碼點餐」對不熟悉使用智慧型手機的老年人反而更加不方便。有大陸學者更認為，消費者應有充分選擇權，有權選擇人工服務或是掃碼點餐，業者不能只考慮成本，忽視部分老年消費者的需求。

受到新冠肺炎疫情影響，大陸很多餐廳都推出「無接觸服務」，掃一掃二維碼即可完成排隊、點餐、結帳等多項服務，方便消費者的同時，也節省了人工成本，提升了營運效率。

然而，有些商家也因此取消了人工點餐服務，這讓一部分消費者感到煩惱，大陸民眾抱怨，現在只要到餐廳吃飯，服務生就會要求掃碼點餐，如果堅持要透過實體菜單點餐，服務生的態度就會立馬就冷下來，好像自己變成「奧客」一般。

菜單字小 老人辨識不易

大陸一名40歲左右、在某保險公司工作的賈女士說，對於行動支付等消費新模式，並非不能接受，但她認為，「在與服務生交流的過程中，挑選自己喜歡的菜品，這種用餐體驗是掃碼點餐無法替代的」，而掃碼點餐破壞了這種人與人之間的溝通交流，甚至有種「吃飯在趕時間」的錯覺，並稱，掃碼點餐應是一個選項，而不應該成為唯一選項，應當由消費者決定是否掃碼點餐，而不是由商家「一刀切」。

老年人遇到「掃碼點餐」更是困難重重，大陸一名70多歲的陳先生說，雖然自己現在也用智慧型手機，但不是很熟練，現在一到餐廳，只要是要求「掃碼點餐」，他心裡就緊張，有一次他跟妻子到餐廳吃飯，在掃碼點餐上就花了半個多小時，頁面上的字太小，看不清楚，操作又很麻煩，一不小心就點錯了，只好重新來一遍。

隱私外洩 慘遭廣告轟炸

此外，還有部分消費者不願意使用掃碼點餐，是擔心個人資訊泄露等安全問題，有大陸民眾表示，部分商家掃碼點餐，強制要求消費者關注商家的公眾號或者下載應用程序，然後就不斷推送垃圾資訊，有些商家把消費者用餐過程當作免費推廣，吃過一次飯後，每天都在推送資訊，煩不勝煩。

還有些商家在掃碼點餐時，要求消費者提供姓名、電話等各種資訊，或者要求開通位置資訊許可權，這讓一些消費者感到不安全。

對此，大陸法學會消費者權益保護法研究會副祕書長陳音江認為，商家使用掃碼點餐的方式可以理解，但不能濫用，在點餐方式上，消費者享有充分的選擇權，既有權選擇通過服務生點餐，也有權選擇掃碼點餐，商家不能只考慮成本，而不考慮消費者的實際感受，尤其不能忽視一部分老年消費者的需求。

陳音江認為，掃碼點餐還要注意保護消費者個人資訊安全，有的商家過度採集和使用消費者個人資訊，又沒有採取足夠安全的技術和硬體設施來確保個人資訊安全，有的商家甚至沒有經過消費者同意，就隨意發送廣告資訊，這些做法都損害了消費者個人資訊受保護的權利。

（旺報 林至柔）