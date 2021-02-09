拜登新時代 外界盼中美對峙降溫

中美歷經川普時代的摩擦對立，雙方關係急遽惡化，中國國務委員兼外交部長王毅甚至以「面臨1979年建交以來最嚴重挑戰」來形容中美關係。如今美國政權正式輪替，外界亦期待新任美國總統拜登開啟國際關係新頁，讓中美關係稍獲修復。

回顧川普任內，從貿易、科技、金融、電信、人才交流等層面，幾乎全面向中國「引戰」。即便到任期最後幾天，仍對北京採取一系列制裁行動，包括取消對中國資通訊設備商華為的供貨許可，甚至挑動中國在新疆、台灣問題的敏感神經，持續點燃外交戰火。

儘管拜登政府還未就中美關係及應對中國政策公開表態，不過外界普遍認為，中美對峙氣氛可望降溫。另一值得關注的重點是，中方這次決定化被動為主動，希望在未來的中美關係有更多主導權。

美國時間1月20日拜登就職演說甫結束，中國外交部便火速宣布制裁川普政府任內的28位美國官員，包括不斷重砲抨擊中國的前美國國務卿蓬佩奧、2020年曾訪台的前美國衛生部長阿扎爾等。外界認為，中方選在這個特別時間點公布，明確傳達對於美國上一屆與新一屆領導層分開看待的訊號。

值得關注的是，中方制裁名單上僅公布了10個人，剩下18個人隱而不宣，中國外交部發言人華春瑩也僅以「誰做壞事自己心裡清楚」輕描淡寫帶過。專家分析，中方此舉或為反制美方「預留一手」。

另外，中國國家主席習近平1月25日以視訊方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會時表示，「在國際上搞『小圈子』、『新冷戰』，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗」。習近平的發言雖隻字未提美國，但處處暗指美國，一方面指謫川普政府，也是搶先為下一階段的中美關係先行表態。

習近平演講中多次提到尊重多邊主義的重要性，「國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家發號施令」，而不是「不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」。

事實上，正如外界所預期，拜登政府已展示重回多邊主義外交的姿態。拜登上任首日即簽署十多道行政命令，包括重返「巴黎氣候協定」、恢復提供資金給世界衛生組織（WHO）等。至於如何定調中美關係，白宮發言人Jen Psaki近日則回應，正在「耐心地」處理與北京的關係，並計畫重新審視川普任內的強硬政策。

新任美國國務卿布林肯則將拜登政府的美中關係定調為既合作又競爭。在合作方面，布林肯釋出希望在氣候變遷等領域與中國合作，但在新疆人權等議題上，美方料將保持對中強硬的立場。

分析認為，拜登上任初期，可能會在三個領域先和中國合作：一是應對氣候變化，包含綠色能源、綠色交通、綠色建築、綠色製造業、林業等。二是與防疫相關的公共衛生合作。三是防止核武器擴散。

路透分析，北京雖不冀望拜登立刻調整應對中國戰略，但近期的諸多措施乃至於習近平的發言，都是一種新的試探。也就是說，中方已將球丟出來了，就看拜登怎麼接招。