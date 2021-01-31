陸抗疫專家鍾南山：3月後疫情將降溫

大陸多地近期連續爆出本土確診病例，再現防疫緊繃情勢。對此大陸抗SARS專家、中國工程院院士鍾南山1月31日表示，目前有60％～70％確診病例都來自農村，應成為重點防疫所在。他並稱，在積極增加疫苗、積極管控下，疫情大概3月份會開始下降。



新華社報導，鍾南山31日出席「廣州實驗室科技助力基層疫情防控萬里行」活動時做出上述回應。



大陸國家衛健委公布，1月30日新增92例確診，其中73例為本土病例，幾乎都在吉林、黑龍江一帶。衛健委發言人米鋒表示，2021年1月大陸全國新增本土病例共達2,016例，創下2020年3月以來的單月新高，疫情呈現零星散發和局部地區聚集性疫情的態勢。



面對疫情升溫，鍾南山表示，大陸現有兩大挑戰亟待解決：一是農村傳播的散發病例，二是變種病毒。他稱，現在有更多國家在接種疫苗，隨著疫苗接種增多，新冠患病情況將會改善。至於疫情形勢能否好轉，大約要到3月份才會下降。



鍾南山表示，除了強化防疫管理之外，疫苗接種不管是一劑還是兩劑，都起碼要兩到三周後，產生抗體後才有比較明顯的保護作用，強調春節期間仍舊不能掉以輕心。



鍾南山除了強調中國疫苗的安全性和有效性，另外他也提醒，並非注射疫苗後就不用戴口罩。一般注射第一劑疫苗後約出現60％～70％的抗體，打完第二劑後抗體水準約近90％，在注射疫苗和產生抗體的間隙仍有感染風險，必須注意個人防護。