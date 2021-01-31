疫情升溫 陸1月PMI遜預期

受疫情影響，大陸國家統計局31日公布2021年1月份官方製造業、服務業採購經理人指數（PMI）分別為51和52.4，不僅雙雙低於上月表現，亦遜於預期。其中疫情對服務業影響尤甚，1月服務業PMI更跌至一年來低點。



中新社報導，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期大陸多地接連發生局部聚集性疫情，部分企業生產經營暫時受到影響，加上春節前後為製造業傳統淡季，製造業總體擴張態勢有所放緩。但以製造業PMI來說，仍連續7個月維持在51以上，顯示雖有局部疫情反彈，總體經濟仍保持回溫趨勢。



進一步觀察，多數製造業PMI的分項指數都有所下降。1月新訂單指數為52.3，較上月下降1.3個百分點。新出口訂單較上月下降1.1個百分點為50.2，勉力維持在榮枯線50以上。生產指數和採購量指數分別為53.5和52，較上月下降0.7和1.2個百分點。



對此趙慶河分析，雖分項指數出現下降，但仍保持在較好水準，企業生產繼續增長。結合來看，經濟延續前期較快上升趨勢未變。



值得關注的是，企業普遍反映成本面臨較快上升問題。一是原材料價格持續快速上漲，二是物流成本上升，讓企業大喊吃不消。



細項來看，1月份製造業企業購進價格指數為67.1，雖較上月下降0.9個百分點，仍保持在較高水準。調查顯示，反映原物料成本居高不下的企業比重超過五成，已連續9個月上升。且購進價格指數高於出廠價格指數近10個百分點，原物料價格增速明顯高於出廠價格。



二是物流成本上升，反映物流成本高的企業比重較上月上升5.3個百分點至36.7。趙慶河坦言，1月河北、吉林、黑龍江等地受疫情影響，不少調查企業反映近期生產、採購、運輸等活動皆面臨困難。結合來看，企業成本壓力加大，獲利與效益雙雙承壓。



至於1月服務業PMI為52.4，不僅遠遜於市場預期的55，更創下2020年2月以來的一年新低，可說是這波疫情回溫的重災區。調查結果顯示，1月住宿、餐飲、文化體育娛樂、居民服務等接觸式、聚集性消費行業商務活動指數均明顯回落，均位於收縮區間，為影響整體服務業PMI下降的關鍵。