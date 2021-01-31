陸春運冷清 前三天鐵路載運量暴減75％

中國春運進入第4天，據陸媒報導，前3天鐵路的載運人次僅887萬，較去年同期大幅衰退75％。此外，不少春運班機也乏人問津，機票降價求售，平均價格降至人民幣650元左右，創5年來的新低。

中國春運自28日正式開跑，在疫情影響與官方宣導就地過年之下，今年春運顯得冷清，各大機場與車站的人流都不如以往，甚至出現列車停駛、國內航班大規模取消的情況。

根據陸媒澎湃新聞、新浪網、中國經營報報導，中國國家鐵路集團有限公司31日發布春運前3天的全國鐵路載運狀況，分別為308萬、283萬和296萬人次，總計887萬，與去年同期相比，大幅衰退75％。中國國鐵指出，第4天預計開出6,218個班次，載運人次約290萬，同樣為去年的1/4左右。

由於返鄉民眾大幅下降，連帶影響了鐵路的班次，不少列車都已經預先取消。

報導引述國鐵集團相關人士指，為了配合疫情防控工作，鐵路部門採取措施將部分列車停駛。由於北京、天津、河北及東北地區等地疫情較複雜，所以列車停駛在中國北方地區尤其明顯。

除了鐵路外，航班的載運量也大幅下降，連帶使得機票價格受到影響。

報導引述旅遊網站的數據分析指，由於出遊與返鄉過節的意願降低，連帶影響了預售機票的價格，平均價格下降至人民幣651.36元（約新台幣2840元），創下近5年來，春運預售機票平均價格的低點。

報導引述廣州民航職業技術學院副教授綦琦表示，今年春運，因疫情防控，各地提出不少鼓勵就地過年的政策，因此返鄉探親、休閒度假的人潮大減，加上國際航班數量大規模縮減，航空公司的大型客機均可以投入春運，使得運力超過往年，卻也造成供過於求的情形，因此機票價格必然大幅降低。

中國交通運輸部於28日表示，今年為期40天的春運將發送旅客約11.5億人次，包含鐵路、公路與空中運輸，日均載運人次約2,880萬，較2019年同期下降6成多，較2020年下降2成多。

報導另引述運輸產業相關人士說，今年春運呈現「時間跨度更長」、「出行高峰放緩」、「旅客出行需求分散」的特點，春運時間跨度可能從往年40天左右拉長至60天。

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