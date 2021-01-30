遭列黑名單 小米狀告美政府

大陸品牌手機製造商小米1月中旬被美國政府列入中國涉軍企業黑名單，禁止美國投資者投資該公司。事隔半月，小米正式採取行動，美東時間29日向美國國防部、財政部提起訴訟，對黑名單提出質疑。

1月14日，距離美國總統拜登宣誓就職已不到一周，美國前總統川普仍持續打壓中國企業。當天美國國防部宣布，將小米、中微半導體、中航集團等9家中企列入涉軍企業黑名單，要求美國投資者在2021年11月11日之前撤出所有投資。

綜合外媒30日報導，小米要求美國法院宣布美國政府將其列入投資黑名單是非法行為，並將美國新任國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和新任財長葉倫（Janet Yellen）列為被告。

小米在提交給美國哥倫比亞地方法院的文件中澄清，小米不屬於、不受中國政府或軍方控制，也不隸屬於中國政府或軍方。文件強調，如果限制令生效，小米將面臨迫在眉睫、嚴重和無法彌補的傷害。

報導稱，北京大成律師事務所高級合夥人蔡開明日前表示，被美方列入涉軍企業黑名單後，中國企業可能面臨的潛在風險包括面臨美國實施的進一步調查或後續限制、強化的出口管制及經濟制裁、其他涉美業務或將受阻等。

另有業內人士認為，美方禁令主要指向投資，而不是將小米納入實體清單，這意謂著小米可能會失去美國投資者的資金，但供貨應不會受到影響。

小米1月4日才因股價升破35港元，超過發行價17港元的一倍，兌現小米創辦人雷軍上市時要讓購買小米股票的投資人大賺一倍的承諾，未料十天後被列入中企涉軍名單，股價也一路溜滑梯。14日至29日，股價累跌10.57％，最新報29.2港元。若從5日股價最高點35.3港元算，截至29日共跌17.3％。