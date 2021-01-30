中美首階貿易協議 白宮重新審

美國新政府上任，外界聚焦中美關係變化。美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間29日表示，拜登政府將對前總統川普實施的所有國家安全措施進行審查，包括2020年1月簽署的中美第一階段貿易協議。

另一方面，美國新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）同日則提出數項應對中國的方法，包括與民主盟友同行、加大對科技領域的投資等。他並強調，美國必須做好準備，讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」。

綜合媒體30日報導，莎琪29日出席白宮簡報會，被問及拜登是否認為中美首階段貿易協議仍有效時重申，上屆政府實施的所有措施目前都在審查中，以確定政策是否符合拜登政府的國家安全策略，因此不會假設所有政策都會延續。但她強調，拜登政府專注於以強勢立場處理中美關係，會考慮政策實施力度以及與盟友的合作。

根據中美2020年1月15日簽署的首階段貿易協議，中方承諾將在2020年購買價值1,590億美元的產品，但據彼得森國際經濟研究所日前公布的報告顯示，受新冠疫情等因素影響，中方實際購買額937億美元，僅達到全年目標的59％。其中，農產品達成率最高，2020年實際購買273億美元，達成率82％。能源達成率最低，實際購買金額97億美元，占總目標僅37％。

美中貿易全國委員會發言人Doug Barry表示，中國還有11個月的時間來兌現兩年內多買2千億美元美國產品的承諾。他說，中方已經購買大量農產品，提振美國該行業的就業，且中國官員已發出訊號，計畫履行貿易協議的承諾。

此外，根據美國農業部29日提供的數據，中國因養豬飼料需求大增，當周（1月24日至30日）向美國購買近600萬噸的玉米，創下單周紀錄新高。另有消息稱，中國還將買入200萬噸美國玉米。

另據美國海關數據顯示，中國2020年向美國購買1,130萬噸玉米，首度超越世界貿易組織（WTO）設定的配額水平。有分析稱，中國2021年的購買量很可能再次超越WTO配額。