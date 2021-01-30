陸衝刺新能源車 上海再加碼

上海市30日公布「十四五」時期（2021～2025）產業發展目標，當前全球火熱的新能源汽車與半導體產業均被納入。上海提出，2025年新能源汽車產值占汽車行業比重要達35％以上，力度上超過大陸中央要求。同時推動半導體先進製程、特色工藝產線等重大專案加快建設、儘早達產。

上海市「兩會」（人大、政協會議）已於27日閉幕，期間通過「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」（以下簡稱綱要），30日上海官方正式公布內容，闡述「十四五」時期乃至到2035年上海在新興產業、金融、房市、碳排放等多領域的發展目標。

綜合陸媒報導，做為大陸新能源車產銷與半導體研製重鎮，未來五年，上海將積極衝刺這兩大領域。新能源汽車方面，上海擁有特斯拉（Tesla）、上汽集團等重點車企，新能源車銷量在大陸更僅次廣東、北京、浙江。

綱要指出，上海要加快發展新能源汽車，形成動力電池、驅動電機、電控及燃料電池電堆系統等產業鏈，到2025年新能源汽車產值占汽車行業比重達到35％以上。上海要打造國家智慧汽車創新發展平台，實現自動駕駛特定場景商業化營運試點，並推展智慧出行，延伸發展汽車金融、租賃等後端市場服務。

報導稱，為了推進新能源汽車產業發展，2020年11月大陸國務院發布「新能源汽車產業發展規畫（2021－2035年）」，提出到2025年，大陸新能源汽車新車銷售量要達到新車總銷售量的20％。上海的目標設定雖以產值為主，但五年後的達標力度與難度更大。

另一方面，上海半導體產業年產值占大陸約兩成，僅浦東張江就集聚中芯國際、華虹宏力、紫光展銳、上海微電子裝備等重點企業。綱要提到，上海要打造完備產業生態，加快建設張江實驗室，推動先進製程、特色工藝產線等重大專案儘早達產，並加快高端晶片設計、關鍵器件、核心裝備材料、EDA設計工具等關鍵環節技術突破。

對此，上海科技創業投資（集團）總經理沈偉國表示，上海市長龔正日前表示，上海要著力增強產業鏈、供應鏈自主可控能力。由於半導體和汽車產業都是上海「十四五」時期的重點產業，今後應推動汽車電子高端晶片的發展，加大對大陸本土晶片的使用，並聯合上下游業者共同開發。