強化金融科創監管 人行將設風險監控中心

新華社等陸媒今（30）日報導，中國人民銀行日前提出，2021年將強化金融科技創新活動的審慎監管，並推動建設國家金融科技風險監控中心，構建風險聯防聯控體系。

據報導，中國人民銀行近日在北京召開金融科技委員會會議，其中提到，2021年將以深化金融數據應用為基礎，以強化金融科技監管、加快金融數位化轉型為主線，以風險技防能力建設為保障，全面提升金融科技應用和管理水平。

會議也提到，人行2021年將健全金融科技監管基本規則和標準，推動金融領域科技倫理治理體系建設，強化金融科技創新活動的審慎監管；同時還要深化監管科技應用，推動建設國家金融科技風險監控中心，構建風險聯防聯控體系。

會議並稱，人行2021年將推出「金融業數據能力建設指引」，組織開展金融數據綜合應用試點；還要實施金融科技賦能鄉村振興示範工程，加快無障礙金融服務體系建設，努力彌合不同區域、群體間數位鴻溝，確實解決金融科技發展不平衡不充分問題等。

中國持續加大對網路金融監管力道，官方近期更要求商業銀行不得藉非自營網路平台，經營銀存款業務。

支付寶、京東金融等中國網路金融平台近日更在無預警下全線關閉銀行存款產品的購買入口，所涉近人民幣2兆元（約合新台幣8.6兆元）存款將由各家銀行接管。

延伸閱讀

美元式微 學者：亞洲將出現人民幣經濟區

在地過年 人行啟動靈活調控

規模破千億人民幣 陸成全球最大電競市場