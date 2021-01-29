打壓馬雲 恐引寒蟬效應

大陸金融科技巨頭螞蟻集團陸港兩地IPO突遭喊卡，後續仍無明確動向。華爾街日報評論指出，如果中國企業家開始相信政治壓力是商業成功的代價，那麼螞蟻集團創辦人馬雲的經歷可能會對大陸的創新環境會產生寒蟬效應。

華爾街日報指出目前的情況體現了兩個趨勢，第一個是大陸政府希望收緊對大陸蓬勃發展的互聯網金融服務業的控制。報導指出，螞蟻集團對大陸的消費金融產生革命性影響，擴大小額借款人的貸款管道。但這些業務的發展並非沒有問題，部分業務引發了對於金融穩定性的嚴重擔憂。

第二個趨勢是一種不能容忍有「其他影響力中心」的政治文化。馬雲2020年10月底對大陸的金融監管進行抨擊，據稱這促使大陸中央下令，要求監管機構進行調查。

報導指出，要把上述兩趨勢精確的區分開來並不容易，這也是大陸潛在創新者面臨的一個問題：如果總是要考慮政治因素，那麼作出擴張、投資和進入新領域等決策時就會面臨更多風險。

對大陸政府來說，先允許民營企業家隨心所欲，而一旦這些人變得太難管控就吸收他們的勞動成果，這聽起來似乎是筆好買賣。但對企業創始人和投資者來說，這絕非好事，而且還有可能對創新和增長產生更深遠的影響。

報導指出，面對仍在不斷變化的監管壓力，螞蟻集團或許需要降低自身的遠大抱負。有鑑於此，受影響的將遠不止該公司本身，從長期來看，可能有損在大陸進行創新和創業的動力。