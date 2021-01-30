陸電競青少年逐夢夢碎 逾90％被勸退

在大陸四川省成都市一家每年能招收上百名學員的電競機構中，在學員體驗專業的電競培訓與模擬比賽後，結果有高達90％的人發現，原來自己根本不適合當電競職業選手。於是許多懷抱著「電競夢」的青少年回歸現實、重返校園。而電競培訓，也慢慢變成「電競勸退」。

澎湃新聞報導，據2020年「中國未成年人互聯網運用報告」調查顯示，在未來的職業選擇上，「遊戲玩家」是17％的未成年人未來想從事的職業，超越曾經的熱門答案，如醫生、科學家等。

而「電競勸退」業務是指讓想成為職業選手的青少年們，透過模擬體驗職業訓練環境，認識到自身不適合參加高水準電競比賽，知難而退。

新京報報導，大陸老牌電競俱樂部RNG曾多次舉辦電競青訓營，邀請不少懷抱著「電競夢」的青少年體驗職業選手的訓練生活。不僅能接受俱樂部教練的指導、選手之間分隊比賽，還能和職業選手過招，藉此讓青少年們認清自己的電競水準。RNG青訓營工作人員坦言，很多學員在經歷幾天高強度訓練後，心態就徹底崩潰。

另外，重慶電競培訓機構業者表示，勸退並非是單純地打破孩子們的「電競夢」，而是讓沒有天賦的學員早點認清現實。電競業其實很殘酷，是一個涉及生理反應、意識、團隊合作、個性配合等綜合因素的考驗。

業者指出，當他以職業選手的生活節奏和訓練標準為日常要求時，很多學員根本無法接受。儘管不少學員在到機構前的遊戲水準不錯，但以職業水準來衡量的話，至少90％以上的學員未達標準。

知名電競俱樂部BLG經理仇躍則表示，有天賦、有實力的青少年或許還有機會。但即使進入俱樂部後，也只有百萬分之一，甚至千萬分之一的天賦和運氣，才有可能端起職業電競的飯碗。

同時，仇躍在選拔青訓選手時也格外謹慎，畢竟讀書還是社會主流的出路。仇躍強調，也希望幫助不適合職業電競的青少年認清現實，把遊戲當作學業以外的業餘愛好。

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