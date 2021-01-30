規模破千億人民幣 陸成全球最大電競市場

大陸電競產業近年飆速成長，統計顯示，截至2020年，大陸電子競技遊戲用戶規模達4.88億人，年增9.65％，用戶數量保持穩定增長。若以規模來看，2020年大陸電競市場規模已經突破人民幣（下同）1,000億元，大陸已正式超過北美成為全球最大電競市場。

新華社報導，2020年新冠肺炎疫情使傳統體育行業受到衝擊，電競則憑藉線上特點凸顯產業優勢，成為眾多城市發展經濟的重要力量。

據中國音數協遊戲工委和中國遊戲產業發展研究院近日聯合公布的「2020年中國遊戲產業報告」顯示，大陸電子競技遊戲市場收入已從2019年的947.27億元增長至2020年的1,365.57億元，年增率高達44.16％，其成長動力不容小覷。

報告稱，目前大陸的電競企業數量超過1萬家，有超過200個城市在發力搶攻電競產業。如今，上海正努力打造「全球電競之都」，緊隨其後的是北京、廣州、成都、海口。這些城市正在與越來越多的廠商、俱樂部等形成深度合作，圍繞產業孵化、賽事落地、人才培養等方面進行開發建設。

此外，電子競技正式成為杭州亞運會競賽項目，也為電競市場的穩定健康發展再次注入了強心劑，有助於電競產業朝著規範化、體系化發展。

報導稱，據粗略統計，目前大陸電競人才缺口尚有50萬人之多。隨著電競正式成為亞運競賽項目，未來也可帶動電競陪練市場快速發展。專家表示，電競陪練本就是依賴電競遊戲蓬勃發展而興起的新興職業，未來不僅將成為培養專業電競人才的搖籃，對於相關企業來說亦極具發展潛力。

銀河證券近日公布的研報就指出，近年來隨著大陸電競行業發展日趨規範化，加上新興技術推動、國家政策支持、電競生態健康發展，預期未來電競市場規模將持續穩步提升。

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