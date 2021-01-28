愛國者不敵武漢起疫 陸去年票房驟減7成

中國去年推出多部愛國電影，並大肆宣傳，營造電影業繁榮景象。不過據陸媒報導，去年中國電影的票房大幅衰退，僅剩2019年的3成左右。28家上市的影業公司，僅6家收入與利潤較19年成長。

去年下半年，在疫情壟罩全球下，中國大肆宣揚率先從疫情中復甦，鼓勵民眾消費刺激經濟；同時，高調紀念抗美援朝（韓戰）70週年，一連推出多部愛國電影。藉由官方宣傳，試圖營造中國電影產業蓬勃發展的景象。

據陸媒證券時報報導，2020年共有294部電影在中國上映，總票房達人民幣204.17億元（約新台幣882億元），其中國產電影票房為170.93億元，約佔83％。不過雖然變現看似亮眼，但整體票房僅有2019年的3成左右，顯示疫情影響仍劇。

疫情重創中國2020年票房，整體票房僅剩人民幣204.17億元，只有2019年的3成左右。圖／工商數位小組

報導指出，即便中國的電影院從下半年陸續恢復營業，但上市的電影公司業績也暫未明顯扭轉。

報導引述中國金融數據公司萬得（Wind）統計資料，去年第3季，28家在影視版塊上市的電影公司中，僅有6家營業收入與歸屬母公司淨利潤的年增率呈現正成長，而像是影業龍頭橫店影視、萬達電影，淨利潤年減240％、340％。

統計資料也顯示，2020年間僅5家公司的股價呈現上漲，吉翔股份、中廣天擇的股價則直接腰斬。

據報導，中國電影股份有限公司於27日晚間也發布公告稱，2020年度營收預計虧損人民幣4.65億元到6.75億元之間，而2019年的營收約為10.6億元。

公告指出，中國電影業績鉅額虧損，主要是因為疫情對影視行業的衝擊。疫情期間，電影產業的製片製作、發行行銷、電影放映和影視服務業務受到嚴重衝擊，營業收入大幅下滑。

報導稱，截至27日收盤，中國電影報收12.05元，相比上市後最高價已蒸發7成，總市值僅剩225億元。

不過報導也強調，即便中國的電影產業受到疫情重創，2020年中國仍然超過北美，成為全球第一大的電影市場。

延伸閱讀

大陸「十一」假期檔期 票房創影史第二