賈躍亭翻身！FF傳啟動上市 吉利重金投資

多位接觸到FF國內融資項目的知情人士透露，樂視創辦人賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）正在大陸尋求新一輪融資，吉利集團已表達了明確的投資意向，同時，FF的老股東恆大集團也參與了此次融資洽談。

36氪26日報導，一位消息人士表示，吉利汽車計畫向FF投資3,000萬到4,000萬美元，最快下周公布。而另外接觸到FF融資項目的消息人士也透露，雖然恆大集團曾與FF就國內公司控制權產生糾紛，但此次FF在國內的募資，恆大依然參與了談判。從公開訊息看，恆大集團在FF持有32％股份。

路透25日報導稱，FF將在國內一線城市新建工廠，初期產能為10萬台。而FF的製造服務合作方正是吉利汽車，雙方還將在FF車型的自動駕駛等方面開展合作。36氪從供應鏈上確認了此消息，FF已經與寧德時代洽談了動力電池合作事項。

此前，外媒曾報導，FF正尋求通過SPAC（Special Purpose Acquisition Company）的方式在美股上市，目前與Property Solutions Acquisition公司就合併事項進行談判。

SPAC是一種快速上市形式，流程上，先設立SPAC平台募集資金，再併購實體業務公司，使後者實現掛牌交易。報導指出，FF的SPAC平台公司正在尋求超過4億美元資金以支持該交易，該交易將使合併後的實體公司估值達到30億美元左右。

而多位消息人士稱，FF最快在近兩周就會提交SPAC上市材料，大陸國內的融資事項屆時也有望公布。就上述訊息，FF和吉利集團方均拒絕評論。

法拉第未來（FaradayFuture）由賈躍亭創立於2014年，定位可對標特斯拉的高端智能電動車。2016年，樂視體系崩塌，賈躍亭飛往美國投入造車項目法拉第未來，尋求翻身機會。但FF融資屢次受挫，首款車FF91的量產一再延後。

2019年10月，賈躍亭發布個人破產重組方案，將把美國法院認定的全部個人資產，即個人持有的全部FF股權及相關收益權正式轉入債權人信託。而接替賈躍亭操盤FF的是前寶馬副總裁畢福康（Carsten Breitfeld）。

但賈躍亭是否真正放手FF造車業務，是個問號。有多位此前發起過仲裁的樂視離職員工告訴36氪，近期收到了拖欠已久的薪水，部分供應商也收到了拖欠款項。而與此同時，賈躍亭即將回國的消息也在樂視內部流轉。但接觸到FF募資項目的人士表示，還不知道賈躍亭人在哪裡。

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