北京打房：嚴查資金違規進入房市

北京市住房和城鄉建設委員會黨組書記王飛表示，打擊惡意炒作和違規資金進入樓市，是2021年整頓房地產市場秩序的重中之重，近期就將開展專項行動；要注重防範化解房地產市場的風險，持續加大對違法違規行為保持高壓執法態勢。

北京商報援引王飛在北京市兩會期間稱，2021年要保持調控定力不動搖，要因區施策，科學、合理的保持住宅用地的規模，同時優化供給結構，確保將地價和房價穩定在合理區間。

王飛稱，接下來，北京市住建委將嚴查資金違規進入房地產市場和中介炒房、投機炒作。這項工作將是2021年的重中之重。

近日，上海、深圳分別針對樓市漲勢推出調控政策。1月22日，深圳市住建局微信公號發布「關於對12名涉嫌違規申購商品住房人員處理情況的通告」，隨後，深圳市住房和建設局「關於進一步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知」八條舉措，明確提出嚴查購房人身份和資金來源、若違規三年不能買房。

上海26日晚間宣布調控新政，從加強限購、嚴格稅收以及完善新房搖號制度等方面多管齊下。其中明確夫妻離異三年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

陸一線城加碼房市調控

近期大陸房地產市場持續升溫，被視為房市領頭羊的上海市、廣州市、深圳市等一線城市，為落實「房住不炒」政策陸續加碼推出房市調控。

證券日報報導，2020年大陸經濟觸底反彈，經歷疫情考驗的房市也明顯升溫。以上海為例，大陸國家統計局數據顯示，截至2020年12月底，上海新建商品住宅價格月增0.2％，年增4.2％。二手房價格月增0.6％，年增上漲6.3％。

從2020年全年來看，上海新建商品住宅銷售價格指數除了2月、11月分別與1月、10月相比持平以外，其餘月份的新房、二手房價格指數均呈現增長。

中原地產首席分析師張大偉坦言，這一輪上海房價上漲的主因，除了搶買新房潮，以及學區房受到熱捧以外，少數經營性貸款也扮演助攻的角色，如此火熱的行情自會引來官方加碼房市調控政策。

1月21日，上海市住建委、房管局等八個部門聯合公布「關於促進本市房地產市場平穩健康發展的意見」，試圖從限購、信貸、稅費等多個方面為該市房市降溫。

對此，58安居客房產研究院分院院長張波表示，上海市推出調控新政，可以視為對近期上海房市熱度非理性升溫的快速反應，也是後續調控可能持續收緊的訊號。

除上海外，近日網路盛傳廣州市將推新政，個人住房貸款占所有貸款的比例不可超過2020年全市平均水準，而在此情況下，所有銀行的應對措施是「暫停受理新的貸款申請」。

北京嚴查資金違規炒房 今年重中之重

北京市住房和城鄉建設委員會黨組書記王飛表示，打擊惡意炒作和違規資金進入樓市，是今年整頓房地產市場秩序的重中之重，近期就將開展專項行動。

《北京商報》援引其在北京市兩會期間稱，2021年要保持調控定力不動搖，要因區施策，科學、合理的保持住宅用地的規模，同時優化供給結構，確保將地價和房價穩定在合理區間；接下來，北京市住建委將嚴查資金違規進入房地產市場和仲介炒房、投機炒作。

近日，上海、深圳分別針對樓市漲勢出台調控政策。1月22日，深圳市住建局微信公號發佈《關於對12名涉嫌違規申購商品住房人員處理情況的通告》，隨後，深圳市住房和建設局「關於進一步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知」八條舉措，明確提出嚴查購房人身份和資金來源、若違規三年不能買房。

上海上週四晚間宣佈調控新政，從加強限購、嚴格稅收以及完善新房搖號制度等方面多管齊下。其中明確夫妻離異3年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

(旺報 葉文義)

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