疫苗輸入台灣 大陸準備好了

在大陸及其他國家與地區已開打新冠疫苗後，台灣卻遲遲無動靜。大陸涉台人士指出，大陸早備好有關方案，無論是以民間對民間形式捐贈，或是可透過台胞代理大陸國產疫苗，提供大陸疫苗給台灣。大陸涉台學者表示，大陸基於同胞之情，很樂意提供大陸國產疫苗給台灣。

對於是否捐贈大陸疫苗給台灣，大陸官方至今無公開表態。大陸國台辦發言人朱鳳蓮多次表示，目前各地的新冠肺炎疫苗接種工作正在分階段進行，對包括大陸台胞在內、符合條件的民眾，都會作出妥善安排。

但國台辦的說法，只是針對在大陸的台灣人，對於台灣民眾，大陸涉台人士表示，要提供大陸疫苗給台灣當然不成問題，但台灣必須先移除政治與法律障礙，如可以討論是否以緊急處置為理由，讓大陸疫苗可以進口台灣，緩解台灣的本土疫情。

病毒是全人類的敵人，大陸開發出新冠疫苗，作為全球的公共產品，希望和各國一起抗擊病毒，當然也希望協助港澳台一起度過難關。

多國元首已接種大陸疫苗

放眼國際，大陸的國產新冠疫苗目前已拿到約17國、近5億劑的合約，且數字還在增長中。最新進展是埃及總統塞西表示，從24日開始大規模接種中國國藥集團的新冠肺炎疫苗，醫護人員將是首批接種者。

摩洛哥衛生部於22日發布公報說，摩洛哥正式批准緊急使用中國國藥集團的新冠疫苗。此外，目前已有包括土耳其、塞席爾、印尼、祕魯等國領導人帶頭公開接種中國國產疫苗。

土耳其總統艾爾多安14日在安卡拉一家醫院接中國科興公司研發的新冠疫苗，在此之前土耳其衛生部長科賈也已經進行了接種，並利用電視直播，建立民眾對疫苗的信心。

艾爾多安並非第1位接種中國疫苗的外國領導人，去年9月26日，巴林王儲兼首相薩勒曼就作為志願者，接種處於3期試驗階段、由中國國藥集團生產的新冠疫苗。13日上午，印尼總統佐科威也在雅加達總統府接種中國新冠疫苗。

陸委會：依法不得輸台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，大陸疫苗能否進口牽涉到台灣跟大陸貿易法規，對此，陸委會昨進一步說明。

大陸疫苗進口涉及疫苗藥品在台上市許可及兩岸貿易法規，依《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第7條第1項第1款規定，及經濟部國貿局公告之《大陸物品不准許輸入項目彙總表》內所列品項，大陸疫苗尚不得輸入台灣。

陸委會說，大陸疫苗進口涉及衛生福利部食藥署及經濟部國貿局專業業務職掌，如立法院或外界提出相關修法意見，將由跨部會會同研處。

（旺報 藍孝威 、許依晨、北京）