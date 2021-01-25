外人直接投資 中首次超越美

新冠肺炎疫情爆發的2020年使中國又有一關鍵指標超越美國，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）最新的投資趨勢監測報告指出，2020年中國以1,630億美元的規模成為外人直接投資（FDI）最大流入國，壓過美國的1,340億美元。這也是中國首次在FDI表現上首次超過美國。

UNCTAD網站24日公布最新的投資監測報告顯示，受到疫情衝擊，2020年全球FDI大幅衰退42％至8,590億美元，上一次出現如此低的規模還要回溯至1990年代，而2020年衰退期況甚至比2008、2009年國際金融海嘯的投資低潮要降低三成以上。

報告稱，2020年以美國為首的已開發國家FDI大幅流失，較2019年的約7,400億美元大幅減少69％至2,290億美元。與此同時，開發中國家則僅減少12％至6,160億美元，自2007年以來首次在FDI流入量上明顯超過已開發國家。

其中，儘管中國是疫情首發地，但隨著疫情趨緩後經濟復甦，2020年FDI不減反增4％，來到1,630億美元。過往遙遙領先各國的美國FDI則為1,340億美元，較2019年腰斬大減49％，尤其英、德、日等跨國企業的投資流失幅度最大。此消彼長下，美國將FDI流入量寶座拱手讓人，使中國首次登上全球王座。

另一方面，2020年歐洲各國FDI流失狀況同樣嚴重，法國FDI流入衰退近四成，德國衰退近六成，英國受到脫歐影響，FDI流入更從2019年的450億美元，變為流出13億美元。日本則成為已開發中國家裡，少數FDI流入成長案例，從150億美元增至170億美元。

報告指出，中國是全球疫情爆發後率先使經濟重回增長的主要經濟體，這也成為吸引外資的亮點，而RCEP（區域全面經濟夥伴協定）和中歐投資協定也提振外資對中國的信心。

UNCTAD投資和企業司司長詹曉寧表示，2021年全球投資前景仍無法過於樂觀，因為2020年新設投資項目公告減少46％，這象徵生產、基建的項目大幅減少，對財政刺激手段有限的開發中國家來說，並非好消息。