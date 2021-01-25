陸投資縮手？ 國家大基金減持3半導體龍頭

2020年大陸半導體產業推動自主化進程，讓大陸半導體公司獲得國家力量發展，其中，大陸晶圓代工龍頭中芯國際回歸A股，並在去年7月16日於上海科創板上市，其中28奈米製程產能獲得北京當局扶持，甚至頒布28奈米製程未來10年免稅優惠。不過，「國家大基金」近期資料顯示，大陸三大半導體龍頭持股均被減持，受到市場注意，但總體來看仍比不過國家大基金2020年放水的320億元人民幣（約1,382億元新台幣）。

受到該消息影響，大基金概念股倒成一片，安集科技收跌4.36％、晶方科技收跌3.39％、兆易創新收跌3.63％、華潤微收跌3.49％、三安光電收跌5.65％，中芯國際A股則是開盤一度下跌2％，但隨著港股超好表現帶動，股價隨即翻紅，收漲1.52％。

主力為扶持大陸半導體產業自主化的「國家大基金」大陸國家集成電路產業投資基金（National Integrated Circuit Industry Investment Fund），對大陸半導體公司扶持不遺餘力。不過，晶方科技（傳感器晶圓級封裝龍頭）、兆易創新（2大記憶體龍頭之一）、安集科技（大陸關鍵半導體材料生產龍頭）23日公布，大基金計畫減持這些公司股權不超過2％。國家大基金於2019年底首次披露減持計畫，當時指出將在2020年1月14日起至4月10日，透過集中競價交易，減持匯頂科技、國科微、兆易創新3家公司股權不超過1％。

據陸媒報導，國家大基金這次減持完全不影響大陸半導體產業發展，國家大基金2020年減持約86億元人民幣。其中，國家大基金對兆易創新的2019年減持計畫在2020年已完成，減持金額為8億元人民幣，若依照公布資料當日收盤價來計算，這次國家大基金回收了29億元人民幣。

國家大基金在2020年對大陸半導體產業投資近340億元人民幣。其中，大基金二期對以中芯國際、華潤微等半導體公司為首的陸企投出10個項目，總金額超過320億元人民幣。（中時新聞網 呂承哲）

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