陸商銀2020年淨利 近10年首陷負增長

大陸銀保監會上週五(1／22)公佈，初步統計，2020年商業銀行實現淨利潤2兆元，較上年度下降1.8％；據路透統計，這是大陸商業銀行淨利潤2011年近10年以來首次負增長。

《經濟觀察網》報導，對於銀行利潤有所下降，銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企解釋，主要有以下幾方面原因：

一是要求銀行讓利於實體企業，特別是小微企業，讓利1.5兆元的目標已經實現。

二是銀保監會嚴格查處違規收費的行為，過去有一些不合理的收費，在去年基本上都清理掉了，所以銀行的費用收入下降。

三是利率市場化改革以後，銀行的利差在不斷的縮小，可以看到，現在的利差平均大概是2％左右，過去很長時間都是3％左右，貸款的利率在不斷的下浮，但是存款的利率沒有變，或者甚至有所提高。利差縮小，是因為存款的負債整體成本上升了。在銀行不管是存款還是買的理財產品，理財產品都有3％、4％左右的收益率，銀行存款方面，曾經有一段時間，結構性存款利率也有3％、4％的水準，有的銀行甚至還高一點，大額存單的利率也是3％左右。所以負債成本也上升了。

（旺報 葉文義）

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