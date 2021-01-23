香港防堵疫情 緊急圍封佐敦局部疫區

陸港兩地疫情持續惡化，香港截至23日確診病例更突破1萬人。為了防堵病毒蔓延，香港政府23日凌晨緊急宣布，圍封九龍半島的佐敦部份疫區，區內人員需待在其處所等候，直到所有人員完成受檢且檢測結果確定之後，方可以離開其處所。

香港信報報導，根據港府衛生署23日下午公布的最新疫情，過去一日新增81宗新冠病毒確診個案，累計香港確診病例數突破1萬例，達10,010例。23日新增的個案中，本土病例占78例，其中35例未知源頭。依地區來看，佐敦為重災區，從1月1日至20日，此次圍封的特定區域共有162例確診個案，涉及56棟大樓。

為了控制疫情，香港政府23日凌晨4時突然宣布，根據強制檢測規例做出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」內的人士，需留在其處所並按政府安排接受強制檢測，受檢人員需在其處所等候，直到區內所有人士完成檢測，而相關檢測結果也已獲得大致確定，方可離開其處所。

港府目標是在約48小時內完成這次行動，以期民眾可在25日（周一）上午約6時開始上班。根據港府資料，截至23日下午1時，約3,000名市民到「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測，工作人員已到訪「受限區域」內超過50幢大廈，涉及約1,000個住戶。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，過去兩周，香港已有超過2萬名居民完成檢測，不過為截斷區內的傳播鏈，「受限區域」內人士即使之前做過檢測，此次仍要再接受檢測。

大陸方面，國家衛健委公布22日新增確診病例107例，其中境外輸入病例17例、本土病例90例。本土病例中，黑龍江56例、河北15例、吉林13例、北京3例、上海3例。

針對北京部份醫療機構拒診中高風險地區患者，北京市衛健委副主任李昂23日表示，已於22日對相關醫療機構以及區衛生健康委負責人進行約談，要求醫療機構對存在的問題要立刻改善，杜絕拒診問題再次發生。