比亞迪股價飆 巴菲特暴賺

陸港兩地上市的大陸新能源車龍頭比亞迪，日前完成規模達人民幣（下同）250億元的定向增資案。因當前電動車概念火熱，加上大陸政府力挺新能源車發展，比亞迪本次增資不僅有超過200家機構爭搶認購，更推升公司股價大漲。其中，12年前慧眼掃貨比亞迪的「股神」巴菲特，迄今收益暴賺超過30倍，堪稱大贏家。

36氪報導，當前電動汽車概念是市場的當紅炸子雞，包括特斯拉（Tesla）在內，各家業者近期都趁著市場行情大好之際宣布增資，藉此先籌措銀彈以備2021年市場拚戰。近年加速發展新能源汽車的比亞迪也在21日宣布，將按每股225港元配售1.33億新H股，募資達299.25億港元（約合人民幣250億元）。

消息人士透露，比亞迪此次定向增資獲得超過200家投資機構搶購，包括紅杉中國、中國社保基金、中投公司（CIC）、部分歐洲和中東主權基金，以及電池及汽車產業鏈上下游公司等，並獲得數倍超額認購，為過去10年來亞洲汽車行業最大股票融資項目，也是大陸汽車行業有史以來最大股票發行項目。

從數據上來看，2020年大陸A股定向增資表現上，排名第二的海通證券規模為200億元，遜於比亞迪。2020年全年A股共有323家企業提出定向增資，總規模約7,841億元，平均一家約24.2億元，比亞迪一家等於超過10家的定增總和。

華創證券分析，當前為比亞迪股份基本面低點，伴隨電動車政策落地、公司全新電池技術和第四代DM技術推出，未來兩年公司銷量和利潤率有望不斷改善。中長期公司有望成為全球電動技術綜合供應商。

比亞迪近期股價上漲，日前宣布定增後進一步推升股價，比亞迪A股自2020年以來已漲逾四倍，比亞迪H股更大漲超過五倍。其中，巴菲特可謂是最大的贏家之一。

報導指出，在長年合夥人查理蒙格的引薦下，巴菲特2008年在港股市場以每股8港元的價格，逢低大買多達2.25億股的比亞迪股票，而且12年來從未減持。截至1月22日收盤，比亞迪H股股價為254.6港元，巴菲特投資收益高達32倍，堪稱是巴菲特這些年最成功投資之一。