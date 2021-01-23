重修舊好 傳陸為習拜會搭橋

美國總統拜登20日正式上任，有消息指出，中國為了重啟陷入困境的中美關係，正積極爭取讓其最高外交官與拜登高級幕僚舉行會談，探討兩國領導人舉行「習拜會」事宜。此外，有別於過去中美會談著重貿易問題，中方打算從拜登看重的議題，如疫苗、氣候等著手，期盼重啟雙方合作。

拜登20日入主白宮，其內閣人事也逐步到位。對中議題上，包括財長葉倫、準國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、國家情報總監海恩斯等都表態未來對中將持續採取強硬態度。

華爾街日報23日報導指出，中美關係緊張，不利中國專注疫後重建經濟，因此北京渴望兩國揮別不睦。對中國國家主席習近平而言，與美國總統恢復工作關係，是他第二任國家主席任期最後兩年、乃至準備進入空前第三任期的一大關鍵，中美關係處理不當，會讓他招致黨內批評。

報導引述知情人士指出，北京2020年12月就有意派遣中共中央政治局委員、中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪到華府的想法。在習近平祝賀拜登勝選後不久，中方即透過駐美大使崔天凱的書信和中間人管道做出這項提議。

報導表示，北京方面計畫讓楊潔篪向華府傳遞一個不同於在川普政府時期著重貿易問題的資訊。考慮拜登關注的是氣候變化和疫情，楊潔篪也打算側重這些問題，並促成拜登和習近平的初次會晤。

中方還打算提議雙方根據世界衛生組織（WHO）設定的準則，共同就疫苗認證協議合作，以驗證疫苗免疫證明。中方官員盼這項合作有助於讓提出接種證明的旅客更順利往來於兩國之間。北京還希望雙邊能討論共同向開發中國家來供應疫苗。

報導說，中國官員已透過秘密管道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛剛組成的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。其中一名知情人士指出，有鑑於目前兩國歧見很深，也擔心提議被否決，中方對於和拜登政府打交道持審慎態度。惟中國駐美大使館23日否認有關報導，指中方從未寫過此類信件。

報導引述華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國事務專家杜大偉（David Dollar）看法指出，預料美中之間的對話會先從一個低於楊潔篪與布林肯的層級展開，且須耗掉2021年大部分時間才能讓兩國領袖會晤一事明朗化。

摩根大通：600億美元債券恐被迫拋售

摩根大通近日給客戶的一份報告指出，美國限制投資者持有44家涉及與中國軍方有關公司的證券，對資本市場影響巨大，可能會影響多達600億美元的債券，並引發大量資金通過被迫拋售流出。

路透報導，美國前川普政府2020年11月發布行政命令，禁止美國投資人投資美國防部認定與中國軍方有關聯的公司。儘管美國防部名單上列出的44家中資公司中，已有多家被國際指數機構從指數中剔除，或其證券從紐交所退市，但因許多債券是通過子公司發行，而非主要的公司發行，因此固定收益市場仍不清楚影響到底會有多大。

這44家被美國防部列名涉及解放軍的中資公司，包括中芯國際、華為、小米、中國移動、中國中車集團、浪潮、海康威視等知名企業。

對此，摩根大通報告預估，如果美國財政部採取行動，將會有大約550億～600億美元的債券受到影響。據摩根大通的計算，受行政令影響，中國化工已遭受達10億美元的被迫拋售，可能還會有13億美元的資金從受影響的投資者手中流出。

摩根大通還發現，中海油以美元計價的債券規模達到195億美元，在美國註冊的基金持有超過32億美元，如果這一範圍擴大到所有在美國有業務的資產管理公司，影響規模可能達到35億美元。

但摩根大通認為，這將是最後一輪拋售，因此對於那些能夠購買這些債券的投資者來說，應該利用這一輪拋售購買一些受影響的債券。摩根大通補充，對這些公司本身而言，美國投資者不持有公司債券只會產生有限影響。

此外，報導提到，拜登沒有就川普的行政命令闡明任何計畫，但可以輕易撤銷該命令。