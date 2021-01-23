陸國家大基金 減持三大晶片股

大陸國家集成電路產業投資基金（大基金）22日晚間一口氣宣布減持三家公司的股份，分別為兆易創新、封測龍頭晶方科技及安集科技。分析認為，大基金的投資已進入回收期，但減持只是階段性回籠資金，且回籠的資金正在加倍再投入到半導體產業中。

兆易創新22日晚間公告稱，大基金計劃於2021年2月22日至8月20日期間減持公司股份不超過約943萬股，計劃減持比例不超過2％。理由是實現股東良好回報。

封測龍頭晶方科技也在22日晚間公告，大基金計劃自2021年2月25至8月24日，減持公司股份不超過678.69萬股。此次大基金減持，是為企業自身資金需求。

公告指出，2017年12月29日，公司股東大基金與Engineering and IP AdvancedTechnologies Ltd（EIPAT）簽署了「股份轉讓協議」，2018年3月16日，大基金和EIPAT完成了協議轉讓股份的過戶登記手續。並承諾自協議轉讓交割之日起六個月內不轉讓其所持有公司的股份。目前，該承諾已履行完畢。

此外，安集科技公告稱，大基金計劃自公告日起15個交易日之後的六個月內，減持不超過106.22萬股，減持股份占公司總股本的比例不超過2％。公告顯示，此次大基金減持，是為了收回投資成本。

新浪財經報導，按規劃來看，投資時間主要在2014至2108年期間，回收時間主要在2019至2024年期間，延展時間主要是2025至2029年期間。不難發現，現在大基金的投資已進入回收期。

這並非大基金在過去12個月內的首次減持，過去一年中，大基金一期已分別完成了對晶方科技1％、兆易創新2％的減持。2020年6月13日兆易創新公告國家大基金將對其減持1％，接下來的一個交易日中兆易創新大跌6％，此後股價迅速回調。

分析認為，良性退出反而能反映出大基金一期運作的成功性，有利於大基金二期開展，形成健康的正反饋。且國家大基金二期已經成立，對一期投資項目有選擇性的、分階段退出也是正常接力的一個過程。堅定看好國產替代趨勢和相關科技標的。

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