華為遭老美狂掐 任正非不怨恨再爆驚人語

在美中科技戰下，華為手機業務幾乎被美國打趴，目前努力尋求突圍美國制裁。華為創辦人任正非表示，華為不以此灰心、也不會怨恨，美國仍然是世界的科技燈塔，「我們仍然要一切向先進的人學習」。

華為心聲社區周五（22日）發布任正非最新內部信，他提到，華為在90年代搭上數位化列車，在電子技術上構建了優勢，產品與服務也獲得成功，但「這只是資訊領域的很小一部分」，華為還不清楚未來的應用，雖然公司和許多數學家、電子工程師，以及全世界頂尖大學合作，並在電子通訊聯接技術領域剛有突破，卻又面臨現實的壓力。

任正非指出，時代證實華為過去的「戰略偏斜」，是不完全正確，其能力很不符合現實生存與發展的需求，但有信心、有決心活下來，會堅持自強與國際合作來解決目前的困境。

任正非期勉員工，不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略。他坦言不贊成片面地提自主創新，因為在大陸只有在非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能，在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力方向，因此沒有全球共同努力是不行的。並強調，「華為在產品設計和科學研究上，不全球化是不行的。」

華為雖是美中貿易戰遭打壓的頭號目標，但任正非說，華為不以此灰心、也不會怨恨，美國仍然是世界的科技燈塔，「我們仍然要一切向先進的人學習」。

他直言，華為為要敢於大膽突破，敢於將鴻蒙推入競爭，鯤鵬和昇騰的生態發展與軟件的開發，決不停步。而AI的數據是本地化，可以大有作為。

任正非強調，華為研發力量要聚焦，堅決裁掉一部分產品；Marketing不要空談，而要走上前線，支撐勝利，創造利潤。他說，逐漸從銷售收入導向，轉向加大利潤的考核權重，各產品線、各地區部不要盲目爭奪第一，「我們更要關注夯實生存與發展的基石，現在我們沒有長期爭奪第一的基礎條件」。要創造價值、合理利潤，使公司健康成長。

（中時新聞網 吳美觀）

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