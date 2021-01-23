台積5奈米晶片夠用 傳華為再推5G旗艦機

全球晶圓代工龍頭台積電去年7月法說指出，將在2020年9月14之後不再供貨華為，加上美國禁令影響，華為基本上已經難以取得海外的晶片來源，甚至連大陸本土廠商也因無法依照該公司設計的處理器生產晶片，市場多半認為華為的消費者部門面臨無晶片可用的困境。不過，陸媒指出，華為今年還是打算推出P50、Mate50等後續機種。

華為去年將子品牌榮耀，出售給由具國企背景的的深圳市智信新信息技術，華為與榮耀完全切割，以確保新榮耀能繼續採購美方的晶片與零組件。不過，在川普卸任前夕，傳出原本可以供貨華為的英特爾等美企遭撤回除5G產品之外的出貨許可證，導致華為原本還能生存的筆電等產品，又面臨危機。

華為去年面對美國禁令下，台積電將在9月14日後停止供貨，市場盛傳，華為為了提高晶片庫存，加大力道向台積電拉貨7奈米、5奈米晶片，保持華為能繼續供應自家手機處理器。這也使得華為在去年所發表Mate 系列5G旗艦手機，搭載採用台積電5奈米製程的麒麟9000處理器，被華為消費業務CEO 徐承東稱為這是華為旗下IC涉技公司海思半導體的絕版處理器。

徐承東當時表示，2021年自家開發的作業系統鴻蒙2.0，預計在2021年開始搭載在華為手機。

據陸媒《財聯社》報導，引用華為內部人士消息指出，華為在 2020 年將大多數手機業務、也就是榮耀拆分出去之後，仍打算繼續推出後續機種。預計將會搭載在未來發表的 P50、Mate50 等系列手機，將繼續採用麒麟9000。據了解，P50將採用麒麟 9000E，P50 Pro以及Pro+則搭載麒麟 9000，並且採用120Hz+2K 解析度的 AMOLED 螢幕，相機達5,000萬畫素主鏡頭，相機模組為4 鏡頭。

此外，2021年發表的P50、Mate50 等系列將成為首款搭載鴻蒙 OS 系統的華為手機，海外版則繼續預裝 EMUI 系統。不過，根據被美國禁令打壓的態勢，以極大陸本土手機品牌積極搶市，華為是否能東山再起引人關注，至於新榮耀，目前傳出已經與高通、聯發科進行合作，是否能推出5G手機則還須繼續關注。

（ 中時新聞網 呂承哲）