川普緊逼 華為研發陷噩夢 任正非喊話了

大陸電信設備巨頭華為遭到川普政府任內的美國商務部列入實體清單，以及限制所有企業只要出貨含有美國技術與服務給華為，都要經過美國政府審核通過才能放行。對此，華為創辦人任正非不斷提出新辦法，試圖替華為找尋生路，近期任正非給出員工信指出，華為現在要靠著自己打造產品，要逼自己從「小學生」做起。

華為心聲社區分享文章指出，任正非認為，美國的制裁使華為全球化戰略面臨極大挑戰，可能無法依靠部分全球化平台競爭，這部分可能是指華為無法使用GMS服務，導致華為海外業務大幅縮減，甚至被三星、大陸本土手機品牌包括小米等搶市。任正非表示，不要因為美國打壓就沮喪，而放棄全球化戰略。

任正非表示，未來3至5年，薪酬結構不變的狀況下，員工素質以及貢獻結合起來，必須維持優秀員工的質量不變。任正非指出，目前科技產業發展在一個飽和曲線，付出巨大努力並沒有同等收益。例如華為每年投入經費為200億美元，收益只有40%，但有60%卻消散了。

華為在低潮時，仍每年提撥10億美元的經費給戰略預備隊，這來自一線戰鬥人員，每個員工都要努力學習，無論是不是在職都要，把握新技能與商業思維，讓華為可以繼續存活。

（中時新聞網 呂承哲）