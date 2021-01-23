拜登強勢登場 中國留學生迎來明亮前景？

自新冠肺炎疫情爆發後，跨國人員流動日趨緊張，不少留學意願隨之受到衝擊，使熱門留學地美國的外國留學生數14年來首次走下坡。此外，中美關係惡化也間接導致中國學生赴美就學意願降低。

雖有諸多因素使中國留學生重新考慮美國留學的規劃，但據2019～2020學年度留美學生總數統計，中國留學生共有372,532人，在各國中仍位列第一。年增幅度僅有0.8％的中國，也是唯一赴美留學生數正成長的國家。其後第2位的印度減少4％，位居第三的韓國則減少5％。

美國國務院、教育和文化事務局及國際教育研究所聯合公布的「2020年度國際教育交流門戶開放報告」顯示，2019～2020學年度美國大學院校國際學生錄取率，創下自1954年數據統計以來最大跌幅。中國赴美留學人數年增率0.8％，則創中國改革開放以來歷史新低。

RFA引述留學諮詢機構美國無國界教育創始人燕曉哲表示，美國近年的社會安全問題頻頻發生，引起中國家長擔憂。在疫情爆發前，中國赴美留學生數增幅已呈現下降趨勢，此外，川普政府對中國留學生施以更嚴格的審查措施以及簽證限制，也使不少留學生暫緩赴美留學。

美國前總統川普政府於2020年以國家安全隱憂為由，取消1千多名美國認定具中國軍方背景的學生及研究員的簽證，禁止其入境。時任美國國土安全代理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，中國一直濫用學生簽證，以利用美國學術。沃爾夫指出，阻止與中國軍事融合（MCF）戰略有關的研究生和研究人員簽證，是為了防止他們竊取敏感研究。

川普政府先前公布多項措施以鞏固對中國強硬的態度，包括漸趨嚴格的H-1B簽證門檻。美國移民局數據顯示，美國H-1B簽證拒簽率從2015年的6％上升至2018年24％，截至2019年上半年，移民局已拒絕33％的H-1B簽證申請。

不過，留學生的處境在美國總統拜登上任後迎來轉機，拜登上任後簽署17項行政命令，已修正或取消美國前總統川普過去頒布的法規。其中針對美國國土安全部於1月8日制定的H-1B簽證抽籤法案，額外頒布60天審核期，及時將簽證新規喊停，並取消2020年6月份公布的中國留學生禁令。

美國正處於政府換屆的關鍵時期，燕曉哲預言，拜登政府對於中國留學生的政策，將在美國前總統歐巴馬和川普政策之間取中間值，並不會完全重回歐巴馬政府對中國留學生開放包容的態度。

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