中美關係緊張惡化 美一把澆熄「漢學熱」

隨著中美關係持續交惡，影響的除了貿易層面，乃至於文化、教育等人文交流亦同受波及，每況愈下。不僅中國赴美的留學生人數出現銳減，美國諸多學校更關閉了由中國政府出資成立的孔子學院，順勢也澆熄了曾一度崛起的「漢學熱」。

華爾街日報報導，過去美國學生要學習中文幾乎只能選擇台灣，但在中國向西方世界開放之後，這情況逐漸發生變化。根據國際教育協會（Institute of International Education）數據顯示，1995～2005年，前往中國的美國學生人數增長逾五倍。

但在中美關係逐漸惡化的背景下，美國高校對研究中國問題的興趣開始降溫。國際教育協會2020年11月公布的數據顯示，前往中國的美國留學生人數已較2011～2012年高峰時減少超過五分之一。與此同時，台灣的美國留學生數量則激增了近55％。

而在美國本土，學習中文或中國文化也變成一種「政治不正確」。過去為促進中文學習和對中國問題的研究，美國大專院校總共開設了一百多所孔子學院。隨著孔子學院漸被視為中國「大外宣」的工具、並遭到愈來愈多批評，2018年，美國國會通過「2019財年國防授權法」（FY2019 National Defense Authorization Act），明訂美國國防部終止資助設有孔子學院的美國大學中文旗艦項目（Chinese Flagship Program），中美教育往來更冷。

據美國現代語言協會（Modern Language Association of America）對美國高校的最新調查，美國的外語學習人數呈整體下降趨勢。2016年的外語學習人數較2013年減少9％。其中，中文學生降幅尤為明顯，同期人數減少了13％。

報導稱，賓州大學中文項目負責人蔣冕華指出，該校自二戰以來就設有中文項目，在2008年北京奧運之後的幾年，該校的中國學生人數超過了1,000人，但此後逐漸減少，如今已降至700人上下。

面對這樣變化，亦有美國學者抱持不同看法。認為不論中國是否構成美國國安威脅，減少雙邊交流都是一個錯誤。中國駐美國大使館也表示，「謊言和敵意已在中美兩國人民之間引發誤解與隔閡，同時也對中美關係的正常發展造成了阻礙」。

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