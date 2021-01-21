秋後算帳 陸宣布制裁蓬佩奧

美國新任總統拜登宣示就職不久，中國外交部21日凌晨火速宣布制裁川普政府任內的28名美國官員，包括任內不斷重砲抨擊中國的前美國國務卿蓬佩奧、2020年曾訪台的前美國衛生部長阿扎爾、與總統蔡英文視訊的前美國駐聯合國大使克拉芙特等，都在制裁名單之列。

華爾街日報報導，北京公布制裁的時間點，充分凸顯在川普政府執政期間中美關係的動蕩轉折。不僅如此，官媒新華社英文推特還貼出「總算走了，川普！」（Good Riddance, Donald Trump！），足見北京對川普政府的厭恨之情。

制裁名單中，對中鷹派官員排在首位，除了蓬佩奧，前白宮貿易顧問納瓦羅、前美國國安顧問歐布萊恩、前美國國務院次卿柯拉克，以及國務院東亞事務主管史達偉等人。就連川普團隊的早期成員也在名單中，包括前國家安全顧問波頓及前白宮首席戰略顧問班農，都是主導美國強硬抗中的鷹派人物。

中國外交部宣稱，被制裁人員「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」，本次制裁表明中方捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。中方表示，被制裁人員及其家屬被禁止入境中國和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

值得注意的是，這份制裁名單並未包括川普本人或其家庭成員，美國貿易代表萊海澤也未在其中。萊海澤是與中方達成首階段中美貿易協議的美國首席談判代表。

中方在2020年也曾針對新疆、香港以及對台軍售等問題，對美國官員與涉及軍售的美國軍火企業祭出制裁。

報導分析，中方在拜登就職後立即公布制裁，明確傳達對於美國上一屆與新一屆領導層分開看待的訊號。市場普遍認為拜登政府上任後，將以團結盟友優先要務並繼續維持對中強硬立場，但中國官員希望與華盛頓方面有更多接觸，包含在國際機構的交流。

陸媒引述中國外交專家指出，中國未在川普任期內進行制裁，是避免川普團隊有更瘋狂舉動，同時也不能出現「台上打中國牌，下台吃中國飯」的情況，重要的是為未來中美關係定下基調，讓美國新政府制定對中政策時更加謹慎。

BBC中文網分析，儘管美中對抗強度可能有所緩和，但中美雙邊關係全面改善的機會不大，因為兩大強國都已將對方定位為競爭對手，特別是在經貿、科技和安全領域。但也有專家認為，比起川普執政時的全面對抗，拜登時期美中雙方可能在諸如疫情、環保等領域有所合作。

拜登政府首批中：沒意義的犬儒心態

中國21日宣布制裁28名剛卸任的美國川普政府官員，對此美國國安會發言人霍恩（Emily Horne）表示，中方此舉是「沒有意義的犬儒心態」（unproductive and cynical），敦促美國兩黨譴責這一決定。這也是拜登政府上任後首度就中美議題發聲。

路透報導，霍恩指責，中國刻意選在美國總統就職日宣布最新制裁，看起來是在試圖挑起美國共和、民主兩黨間的分歧。聲明指出，美國兩大政黨的民眾應該批評（中國）「無效且嘲諷意味濃厚」的行動，拜登亦期盼與兩黨領袖共同努力，致力於讓美國能在競爭中超越中國。

報導分析，霍恩的最新發言可一窺未來拜登執政下中美關係走勢。美國準國務卿布林肯於美國當地時間19日在參議院聽證會上就直言，中國毫無疑問地對美國構成了最大挑戰，相信在抗衡中國方面，美國內部跨政黨都有堅定的共識。

川普政府直到卸任前一刻，仍持續對中國採取強硬態度，尤其在敏感的台海議題上動作頻頻。例如，蓬佩奧在卸任前取消美台間的官方交流限制，並在推特上發表多篇親台文章，讓中方大為不滿。

此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席帕伊（Ajit Pai）於當地時間20日離任前表示，中國對美國電信網路以及互聯網自由構成的潛在威脅，是美國政府未來四年面臨的國家安全問題，呼籲新政府必須重視。

帕伊表示，中國採取的活動包括監視、經濟間諜，以及可能將惡意軟體放到全球網路等行為，若使用不安全的設備處理敏感資訊，可能會發生「很多糟糕的事情」，這對互聯網自由以及美國和盟友們的國家安全構成威脅。