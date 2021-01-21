安全性惹議？上海驚傳特斯拉Model 3爆炸

據陸媒報導，一輛特斯拉Model 3電動車於1月19日在上海一處地下車庫發生爆炸。特斯拉在聲明稿中表示，此次起火事故並未造成人員傷亡，初步調查結果顯示，本次意外起因是車底碰撞所引發。特斯拉並未回應爆炸車輛為中國製或是進口版。

1月19日晚間，有中國網友貼出一連串特斯拉Model 3爆炸的照片並指出，車主將車輛開進地下車庫時車子便起火，車主下車找保安時，車輛便發生爆炸。對此，特斯拉向媒體表示，初步判斷起火原因為車輛底部的電池受到撞擊後引發電芯損傷，進而導指起火爆炸。

特斯拉主要電池供應商寧德時代20日向媒體表示，該輛自燃的Model 3並未搭載該企業供應的磷酸鐵鋰電池。

此次並非特斯拉電動車首次傳出爆炸意外，2019年4月時便曾傳出，上海一台剛完成充電、靜放於車庫的Model S起火爆炸；特斯拉的安全性問題也招致多方關注，本月稍早，陸媒報導亦指出，2020年特斯拉在中國發生至少10起失控事件。

隨著特斯拉的安全風波在中國越演越烈，也引起相關監管單位的注意。中國國家市場監督管理總局於去（2020）年10月23日發布公告顯示，基於車輛缺陷造成的安全性問題，特斯拉北京將召回總計29,193輛的進口Model S、Model X。