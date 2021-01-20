內外夾擊 外媒：中芯難有第2個梁孟松

大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年先是迎來國家大基金資助，成為大陸半導體自主化重要一環，並在去年7月16日正式在上海科創板上市，然而，美國政府加緊對中芯國際的封殺行動，先是將其列入出口管制措施，並限制美國投資機構投資，最終將其列入貿易黑名單，不僅是對外，對內也引爆人事大地震，外媒認為，中芯國際已經被逼到不能失去梁孟松的地步。

原為台積電前研發處長、中芯國際聯合首席執行長梁孟松協助該公司順利突破14奈米製程發展困境，甚至進入N+1、N+2製程研發階段，但中芯國際在遭到美國政府制裁後，半導體生產設備進口面臨阻撓，甚至連發展先進製程、要從荷商ASML進口的極紫外光（EUV）微影技術設備，也遭美國政府出手，從2018年底採購至今，依然沒有下文。

對此，中芯國際董事長周子學找上台積電前營運長蔣尚義，邀請其回鍋擔任中芯國際副董事長，希望透過其在半導體所長，協助中芯國際面對難關，甚至打算透過蔣尚義，提高取得EUV機台的機會，蔣尚義也表示，將加強先進封裝與小晶片研發。但這也引起梁孟松不滿，憤而在去年12月董事會議上提出辭呈，引發中芯國際人事大地震，雖不斷有消息批評梁孟松堅持先進製程研發所帶來困擾，甚至批評梁孟松使得公司內部不睦，最終董事會名單上，蔣、梁名字都還在列。

據《金融時報》報導，多位消息人士指出，大陸晶片業若失去梁孟松，將面臨巨大衝擊。報導指出，由於大陸發展半導體產業，很多都是挖角包括台積電等台灣工程師或是主管，從世大半導體創辦人張汝京離開台灣，前往大陸創辦中芯國際就可得知。

投資銀行Bernstein駐香港分析師Mark Li指出，IC設計等領域在內，現在在大陸半導體從業的台灣人，恐怕有上千、甚至萬人左右。

從梁孟松加入後，更大幅提高中芯國際競爭能力，根據梁孟松身邊人士指出，梁孟松可能是業界投入先進製程最傑出的主管之一，短短3年讓中芯國際從無法突破14奈米製程發展至10奈米以下製程。在美國制裁下，大陸半導體仍試圖擴張較舊製程產能，並依賴海外半導體生產設備下，並在去年推出28奈米以下製程最高10年免稅優惠，顯見大陸決心。

不過，梁孟松在先進製程發展執著程度上，與大陸半導體產業主導走向不符，才會引發先進製程研發與穩定較舊製程產能的路線之爭，問題一沒處理好，台灣人才協助大陸半導體產業發展的態勢，恐怕就此停止。加上台積電等台灣半導體廠商為防範人才流失，早已設下法律與財務障礙，讓大陸失去獲得第二個梁孟松的機會。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：Financial Times

延伸閱讀

路線之爭 陸媒：中芯正在十字路口

中芯遭美斷頭 謝金河爆蔣爸回鍋背後藏內幕