驚 染疫家庭數據：兒童病毒傳播力更強

華中科技大學公共衛生學院團隊近期在線上發表關於2萬多個湖北武漢染疫家庭的病毒傳播特徵，其中顯示，兒童雖然對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的易感性較老年人群弱，但傳播力卻更強。

國際醫學期刊刺胳針（The Lancet）子刊「lancet infectious disease」19日線上發表這篇流行病學研究報告。報告並建議，由於兒童病例具有更強的傳播力，因此當疫苗資源允許時，應及時為符合條件的兒童接種。

研究報告摘要顯示，這是一項回顧性隊列研究，針對2019年12月2日至2020年4月18日期間武漢市上報的所有確診病例（包括實驗室和臨床確診病例）和無症狀感染者的家庭進行分析，共納入2萬7101個家庭，包括一代病例2萬9578人與家庭密切接觸者5萬7581例。

研究發現，當病毒的平均潛伏期設為5天，最大傳染期為22天時，計算出家庭內二代發病率值為15.6%。

研究結果顯示，與其他年齡族群相比，60歲以上人群感染風險最高，而0至1歲嬰兒的易感性又高於2至5歲和6至12歲兒童。當接觸時間相同時，20歲以下兒童和青少年病例傳染他人的能力是60歲及以上人群的1.58倍。

研究還發現，無症狀感染者傳染他人的能力遠低於有臨床症狀的確診病例，而有症狀的確診病例在發病前（潛伏期）的傳播力比發病後更強。

研究並指出，實施如隔離病例、密切接觸者以及限制出行嚴格的疫情干預政策，一代病例的家庭再生數（每個家庭內部一個病例可傳染的人數）下降了52%，繼發病例的家庭再生數則減少了63%。