入境隔離21天 北京跟進實施14＋7＋7

大陸本土病例再度破百。大陸國家衛健委19日公布18日新增確診118例，其中106例本土病例分布在吉林、河北、黑龍江和北京。為嚴守疫情跨區傳播，繼蘇浙兩省後，北京也拉長隔離天數，宣布對境外入境人員實施「14＋7＋7」健康管理措施。

根據衛健委數據，18日新增本土病例較上日增加13例，其中，吉林、河北、黑龍江與北京分別新增43例、35例、27例及1例。黑龍江部份地區甚至禁止民眾離開家門。

目前大陸全境共有四處高風險地區，其中三處在河北，一處在黑龍江。60處中風險等級地區，分布北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

由於北京再現本土病例，北京市委宣傳部副部長徐和建19日表示，近期北京及其他地區相繼出現入境人員結束14天集中觀察後確診並引發本土病例情況，為有效應對超長潛伏期感染者傳播風險和境內外疫情輸入風險，北京對境內外進京人員防控措施作出調整和加強。

其中，對於境外入境進京人員，分類實施「14＋7＋7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續開展7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。大陸國內中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，原則上嚴格控制進京。