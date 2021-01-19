川普下台前再補一拳 華為2021年挑戰仍大

大陸電信設備巨頭華為原本在早年時間投入大量資源研發5G技術，然而，川普政府先是在2018年底將華為首席財務長孟晚舟依違反伊朗禁令，遭到加拿大警方逮捕，甚至遭到川普政府遊說盟友不能讓華為參與當地5G建設，甚至是面臨實體清單制裁，如今在川普任內最後幾日，再度停止美企出貨許可，華為無法輕忽2021年要面對的挑戰。

華為在川普發動陸美貿易戰後，成為大陸科技產業重點打擊對象，不僅在在2019年5月將華為及其附屬公司列入實體清單，導致美企被迫暫停與華為業務往來，甚至華為產品也不能使用GMS服務，所幸全球晶圓代工龍頭台積電擁有許多自身研發技術，讓其生產晶片能繼續供貨華為。直至2020年5月中旬，所有企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過審查通過才能放行，華為從此失去晶片來源，甚至原本手機市占率快追上三星，都因此大幅下降，甚至三星還搶進華為空出的5G設備市占率，華為5G巨頭角色遭到撼動。

此外，華為原本擁有全球超過50多項商用合約，用來建設5G基地台，但川普政府遊說各國，不讓華為參與當地5G建設，目前英國、澳洲以及日本等國都家入美國行列，歐洲各國也考慮如何解決國安問題下，讓華為也有機會參與。

然而，華為消費者部門遭嚴重打擊，不僅海外銷售業務大幅縮水，轉回大陸智慧型手機市場，僅一季時間成為龍頭，但晶片供應來源遭阻斷，導致華為消費者業務執行長余承東去年坦承，麒麟9000處理器將成「絕版」，並在同年的11月，將旗下子品牌榮耀出售給具國企背景的的深圳市智信新信息技術。

此外，華為的美國零組件供應商在去年下半年收到美國商務部的出貨許可，包括英特爾、AMD、高通以及日本的CMOS供應商包括SONY等廠商，可以出貨非5G產品給華為，讓華為的業務能繼續暢通無阻。實際上，華為手機業務雖然遭到重擊，但其筆電產品、穿戴式裝置在市占率都大有進展，也因沒有涉及美國禁令關係，生產線較不受到影響。

華為創辦人任正非日前則表示，將提高華為的雲端業務比重調高，「華為精簡企業業務，要聚焦戰略重點，繼續做減法，收縮企業業務做戰線，認真弄清楚作戰模型，並強調「一定要有所為、有所不為，不能面面俱到。」

任正非認為，華為雲是未來華為發展的一個重要業務，應該抓住全球雲服務這個重要的機遇，將縮減企業其他業務，雖沒有亞馬遜、阿里巴巴的資源，但華為要緊握開源性，以及生態系發展，讓華為朝著軟體服務前進。

雖然川普政府傳出緊急取消英特爾等美企的華為供貨許可，可能替華為筆電業務帶來壓力，甚至在手機業務也遭大陸本土品牌強攻市占率，但華為努力尋求轉型機會，加上預期拜登政府上台後有機會放鬆禁令，華為仍有強大的競爭能力。

（中時新聞網 呂承哲）

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