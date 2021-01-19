衝破老美圍堵 陸疫苗外交在全球展開猛攻

日本電視台報導指出，藉由國產COVID-19疫苗，中國正式展開「疫苗外交」，範圍包括亞、非、南美甚至到歐洲，這股外交攻勢似乎還會進一步強化。

中國的國營媒體近日陸續報導，世界各地開始引進中國製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）16日親自前往機場，迎接的對象不是外國政要，而是中國國營國藥集團（Sinopharm）研發的100萬劑疫苗。

日本電視台指出，中國國營媒體報導此事時，將武契奇感謝中國並表示要從自己開始接種疫苗的畫面，配上雄壯的背景音樂，這與去年中國藉由強大生產力展開「口罩外交」的光景十分相像。

塞爾維亞鄰近的匈牙利也已和國藥集團簽約，將購買100萬劑疫苗，匈牙利官員在記者會上直言「歐盟的疫苗太慢了」。

雖然中國製疫苗被部分人質疑臨床試驗資料過少、不夠透明，但等不到歐美疫苗的國家，陸續開始引進中國疫苗。

中國兩大疫苗研發藥廠－國藥集團與北京科興藥廠（Sinovac），都發出2021年中將可各自量產10億劑疫苗的豪語；中國外交部發言人也說，中國企業開發的疫苗不需要超低溫運輸或保存，強調可供給冷凍設備不足的發展中國家。

中國外交部長王毅11日到16日出訪東南亞各國，宣布將免費提供緬甸30萬劑、菲律賓50萬劑疫苗，中製疫苗的影響力無所不在。

印尼甚至配合王毅到訪時機，總統佐科威（Joko Widodo）率先接種北京科興疫苗，王毅則感謝印尼信賴中國的疫苗、展現與傳染病奮鬥的決心。

印尼當地媒體報導，印尼已購買1億2500萬劑北京科興疫苗。王毅在訪問國強調在疫苗上合作，是為了與各國確認合作推動中國國家主席習近平主導的「一帶一路」，以及希望在區域內解決南海問題。

日本電視台報導指出，中國對日、美、印、澳洲等國共組「中國包圍網」抱持戒心。在主張「重視同盟」的美國拜登政權上台前，中國靠著疫苗的外交攻勢，似乎會進一步加強。