汪洋：支持台商參與十四五規劃

大陸17、18日召開2021年對台工作會議，大陸對台「二把手」、全國政協主席汪洋在會上表示，要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，並支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。

在兩岸政治關係低迷之際，大陸持續加強兩岸經濟融合。由於2021年是大陸「十四五」規劃的開局之年，而涵蓋半導體、新能源車、AI和5G在內的新基建，可望成為「十四五」的產業發展重點，許多台商對參與相關建設寄予期待。

汪洋出席2021年對台工作會議時表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去。

展望兩岸關係，大陸持續「政冷經熱」和「軟硬」兩手策略。在經貿交流方面，汪洋除表態支持台商參與「十四五」規劃外，並提到要要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。

在政治方面，汪洋重申，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步貢獻力量。

對於台商參與「十四五」規劃，汪洋在2020年12月向兩岸企業家峰會發賀信曾指出，「十四五」規劃必將為廣大台企台胞帶來重大機遇和長期利好。大陸將加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場。汪洋強調，將完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，進一步加大政策落實力度，讓台企台胞有更多獲得感。