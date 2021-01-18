特斯拉首批陸產Model Y 交車

特斯拉主打低定價的大陸產車款Model Y於18日上午在上海正式開始交付，早期下訂單的車主已完成提車。特斯拉表示，若現在下單，預計交車時間將在第二季，Performance高性能版更要等到第三季才可交付提車。

特斯拉對外事務副總裁陶琳於13日發文表示，大陸產版本的特斯拉Model Y於1月份會開始陸續交付。18日便有上海車主透露，首批陸產Model Y已完成提車手續。

澎湃新聞報導，特斯拉客服證實早期下單訂購Model Y的客戶，近期已陸續開始提車，因應各個城市情況不同，提車時間也會略有差異，若現在下訂單預計提車時間為第二季。

特斯拉於1月1日宣布，陸產中型SUV Model Y以及全新Model 3車款正式發售，SEXY組合全線產品首次於大陸亮相。其中，長續航版與高性能版售價分別為人民幣（下同）33.99萬元和36.99萬元，較先前進口版的價格分別降低14.81萬元和16.51萬元。

報導指出，特斯拉官網訂單頁面在發售消息公布後一度癱瘓，傳出陸產Model Y訂單已破10萬，但消息並未獲得官方證實。特斯拉在陸產Model Y正式開售六天後，長續航版於官網顯示的預計交付日期自2021年1月延後至2021年第二季。

特斯拉先前推出的車款上市後價格多次調降，引發部分車主不滿。陸產Model 3電動車於2019年10月至2020年10月期間，一共經歷五次調價。陶琳對此表示，特斯拉國產化率目標已經基本實現，未來繼續降價的可能性不大。

陶琳對於價格波動指出，電動車的價格受原料成本以及電動車零部件成本價格等因素影響。若未來電動車原料或者零部件價格上漲，特斯拉的電動車也仍存在漲價的可能性。