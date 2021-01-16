陸豬肉概念股去年總市值大暴衝 難返高峰

受到2020年大陸豬價上漲激勵，帶動A股31檔豬肉概念股2020年總市值累計增加約人民幣（下同）2,123.95億元。但從指數來看，豬肉概念股的最高點在2020年9月初，此後就一路下跌，雖然在12月下旬開始有所反彈，但是仍未超過此前高峰。

自2020年中高點至2021年1月12日，養豬概念股正邦科技、天邦股份、新希望分別累計下跌32.92％、28.84％、42.05％。

新京報報導，大陸國家統計局近日公布，2020年12月，全國居民消費價格年增0.2％，月增0.7％。其中，豬肉價格由11月月減6.5％，轉為月增6.5％，為當月CPI增幅貢獻0.28個百分點。

報導引述市場人士分析，近期這波豬肉上漲源於節日將近，北方氣溫降至低點，增加屠宰場採購難度，整體供需趨緊等因素。短期來看，隨著春節來臨，仍存在需求支撐，生豬市場價格短期走勢仍偏樂觀，維持穩中小漲預期，但空間有限。

市場人士指出，放眼中長期，生豬市場價格將步入下行週期，雖然階段需求放量仍有可能反彈，但價格重心將下移。

對於後期豬價走勢，上市養豬企業的預測分歧。牧原股份認為，未來2至3年生豬市場價格隨著供給量的提升，會出現價格持續下降的可能性，預計2021年大陸生豬價格仍將維持較高水準，企業需要不斷降低養殖成本，才能抵禦行業低谷期的到來。

正邦科技對2021年的生豬均價則持樂觀態度。正邦科技指出，儘管生豬均價重心將會下移，但下跌幅度有限，整體上仍將高位運行，生物安全防控有效的養豬企業仍有較好的盈利空間。

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