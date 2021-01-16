逾八成來自國外引種 中國本土豬種瀕滅絕

身為世界最大豬肉消費國的大陸，其本土豬隻卻因長的慢和數量少，不敵外來洋豬侵門踏戶，當地豬種市占率暴跌到僅剩2％，瀕臨滅絕。為此，大陸新建國內生豬種來源數據中心和生豬育種基因庫，盼透過擴大育種以保護當地豬種。

騰訊財經報導，資料顯示，2019年，全球豬肉消耗量達1.01億噸，光是大陸就消耗4,486.6萬噸，幾乎占了半壁江山。大陸豬肉消費居高不下，養豬的也多。統計顯示，2016到2018年，大陸豬肉產量占全世界產量的比重皆基本穩定在48％左右。

儘管豬市消費龐大，但數據顯示，從1994年到2007年，大陸本土豬種的市佔率卻從90％暴跌到只有2％，來自國外的豬種幾乎完全佔領了大陸民眾的餐桌，而大量本土豬種已經滅絕或瀕臨滅絕。

之所以會出現這樣的情況，主要是大陸用於繁衍食用豬隻的種豬長期依賴進口。資料顯示，2000年至2007年，大陸種豬每年平均進口量為2,100頭，近兩年來進口洋種豬數量更是大幅增加，2020年種豬進口總量超過2萬頭，創下歷史新高。

報導稱，這些國外白豬長得快、飼養成本低，平均6個月就能出欄，每增重一公斤僅需消耗2～3公斤飼料，價格相對當地土豬低廉的多。傳統的中華土豬長得慢、數量少，平均一年才能出欄，每增重一公斤需要消耗5公斤飼料。加上國產土豬的瘦肉占比僅為35％，明顯低於洋豬75％的瘦肉占比，因此洋白豬逐漸佔據生豬養殖業的主流，也攻占了民眾餐桌。

資料顯示，大陸第二次全國畜禽遺傳資源調查發現，大陸88種地方豬，已有85％的品種數量急速下滑。其中有4個豬種已確認滅絕，另有30餘種瀕危或瀕臨滅絕。

為保障本土豬種，廣州中山大學生命科學學院新建了生豬種來源數據中心和生豬育種基因庫，希望藉此提升生豬育種效率，讓引進種豬進入「引種－適應－改良－提高數量」的良性循環。不僅如此，阿里巴巴也在積極投入數位農業基礎設施，透過與中小微企業合作擴大育種效率，讓農牧科技走出實驗室、打通「最後一里路」。