美公布2020年惡名市場 淘寶、百度入列

美國貿易代表辦公室（USTR）周四公佈了《2020年假冒和盜版惡名市場報告》, 將39個網路市場和34個實體市場列入「惡名市場」(Notorious Markets)，其中包含淘寶、百度網盤等多家大陸知名公司和義烏國際商貿城、深圳華強北電子商場等多家負有盛名的商場，他們都嚴重侵犯了國外市場的創新和智慧財產權。

《美國之音》引述美貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的聲明說，追究侵犯智慧財產權者的責任，對實體市場和線上市場都至關重要。據估計，每年進入美國的假冒和盜版產品的金額約占總進口額的2.5%，將近5000億美元，嚴重傷害美國智慧財產權，還傷害了美國消費者。

報導說，這份2020年報告還首次提到了網路平台在銷售假冒和盜版商品具有推波助瀾的作用。「進口假冒和盜版商品，損害美國創造者和美國消費者的最大風險，不是外國跳蚤市場（flea market）和暗網（dark web site）造成的，而是向美國消費者推銷和銷售外國產品的電子商務公司的不適當政策和不適當行動造成的」。

在網路市場方面，大陸的淘寶和百度網盤等均被列入惡名市場。淘寶是大陸最大的電子商務平台之一。淘寶自2016年以來便已被認定為是惡名市場，但其假冒產品的數量仍然居高不下。

至於百度網盤，報告說，侵權者廣泛分享存儲在百度網盤上的盜版電影、電視劇和書籍的連結。雖然權利人反映近年來與百度進行了一些合作，但作業時間很漫長，必須緊盯這些公司的服務，才能確保盜版內容不會再出現。上榜的還包括中國最大的企業對企業跨境電子商務平台敦煌網、中國第二大電子商務平台拼多多和電商購物平台微店等。

在實體市場方面，報告指出大陸實體市場仍是假冒產品的主要來源，若以進口總值計算，約有92%來自大陸。其中福建莆田安福市場、北京秀水市場、上海亞太新陽市場、廣東深圳華強北商城、浙江義烏商城等多家著名商場均被列入惡名市場。

（中時新聞網 盧伯華）