美商會：拜登上任初期 陸高層將訪美

中美兩國已為修復低迷關係開始鋪路。美國商會高級官員透露，「所有跡象」都顯示，中國高層代表團將在美國準總統拜登上任初期訪問華盛頓。

路透引述美國商會國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）在美東時間13日表示，這樣的訪問可為改善中美關係和推動兩國更廣泛貿易協議的進展奠定基礎。中國官員和即將上任的美國政府官員理解，兩國有必要在包括氣候變遷在內的全球問題上達成一些共識。

薄邁倫表示，中美關係中，雙方必須克服一些挑戰，這不會一帆風順，而是一條坎坷道路。他說：「我們需要看到雙方發出早期訊號，並採取積極措施，以緩和兩國關係日益緊張的局勢。」

不過值得注意的是，近期拜登任命的中國團隊成員，不乏在對中政策上持強硬立場者。譬如，準國務卿布林肯（Antony Blinken）熟悉亞太情勢發展，日前更首度針對中國擴大打壓香港民主人士提出批判。準白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)則主張先結束美國與盟國貿易戰，再聯手施壓中國。

此外，即將出任白宮新設「印太事務協調官」（Asia tsar）的坎博（Kurt Campbell），不但是民主黨內對中國議題較強硬的代表人物，更是歐巴馬時代「重返亞洲」政策主要策劃人，近期更表示美國與台灣維持強健夥伴關係的重要性與利益。

另根據新華網14日報導，中國國家主席習近平近日回信給美國星巴克董事會名譽主席舒茲（Howard Schultz），鼓勵其與星巴克為推動中美經貿合作，乃至兩國關係發展繼續發揮積極作用。在外界關注的白宮主人即將換人之際，習近平的回信也引發關注。