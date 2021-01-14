大陸去年外貿 全球最亮眼

在全球貿易大幅萎縮下，2020年中國大陸進出口創下多項紀錄。根據大陸海關14日公布數據顯示，包括進出口、出口總值，中國均創下歷史新高，其出口在全球占比攀上高峰，亦是全球唯一貨物貿易正成長的主要經濟體，第一大貨物貿易國地位進一步鞏固。

海關總署發言人李魁文表示，受疫情波及，大陸進出口在2020年第一季大幅下挫，但在防疫物資及筆電等「宅經濟」需求激增下，推升大陸出口快速回穩，自6月份起已連續七個月為正增長。

其中，以美元計價，2020年12月大陸出口年增18.1％，進口年增6.5％，優於市場預期。當月貿易順差為781.7億美元，超過市場預估的723.5億美元，創單月歷史新高。從2020年全年看（以人民幣計），出口年增4％，進口年減0.7％，順差3.7兆元，年增27.4％。而外貿逆勢成長，推動大陸占全球貿易比重續創新高。

2019年，根據WTO統計，全球出口總值18.9兆美元，其中大陸出口以2兆4,990億美元占比13.2％，位居第1。大陸海關14日再公布WTO公佈的月度主要經濟體貨物貿易資料測算，2020年前10個月，中國進出口、出口、進口國際市場份額分別達到12.8％、14.2％和11.5％，這比歷史最高值分別大幅提升了0.8、0.4和0.7個百分點，穩坐全球貨物貿易大國寶座。

李魁文分析，隨著疫苗逐漸普及推廣，2021年各大經濟體預計會步入復甦循環，出口將由「替代效應」驅動過渡至「需求效應」驅動，整體而言仍會保持一定韌性。

另據大陸商務部表示，大陸外貿在2020年走出一條「V」型反轉曲線。展望2021年外貿情勢，儘管世界經濟復甦、大陸國內經濟恢復平穩增長，皆有望支持外貿增長，但疫情變化和外部環境仍存諸多不確定性，2021年外貿依舊面臨困難和挑戰。