華為：今年搭載鴻蒙系統設備上看4億台

華為消費者BG軟件部總裁王成錄12日透露，在2021年，搭載鴻蒙系統的硬體將達到3到4億台。

王成錄12日出席活動發表主題演講時表示，鴻蒙OS的出現，不是為了應對美國制裁而做的替代系統。鴻蒙OS不是安卓的拷貝，也不是iOS的拷貝，它是真正面向未來IoT時代的一個全景操作系統。

王成錄表示，全球智能手機的出貨量，從2018年開始就已經微微下降，2019年大概下降3％。2020年由於疫情的影響，整體下降得會更大一些，整個智能手機的發貨量的不增長已經成為一個非常確定的事實。同時，消費者使用手機的時長，從2018年開始也基本上穩定在4到5個小時。這些訊息都表明整個基於智能手機的行動互聯網產業的發展已經到了一個非常重要的轉型期。

但他指出，目前只有智能手機的平台生態才是非常繁榮的，而智能手表、電視、車機上的應用是非常少的。核心就在於每個硬體設備上搭載的系統是完全碎片化的，我們耳熟能詳的就有20、30個之多，這樣就造成開發者想做一個基於其它硬體平台的應用會非常麻煩，要換不同的平台做適配，工作量非常大。

而鴻蒙OS的誕生，華為的目標就是用一套系統來解決所有的IoT硬件設備的問題。外界可能有猜測，華為是不是因為美國制裁開發了鴻蒙這套系統，我告訴大家不是這樣的。

王成錄說，鴻蒙OS真正立項開發是在2016年5月，那時華為就在思考智能手機產業發展到頂了以後，未來這個行業該怎麼辦？華為這麼大的終端生意，也不可能把所有生態的根基構置在別人的系統。這兩個問題促使了鴻蒙OS的誕生。

王成錄表示，華為希望達到的目標是，用一套系統滿足所有大大小小各種各樣硬體的系統裝載要求。對消費者來說，在使用各種各樣的硬體時，可以像使用一台智能手機一樣的簡單；對於開發者來說，在這個系統裡開發一次業務邏輯代碼，就可以在多個設備上部署。

他透露，華為的目標是在2021年，華為自有設備的裝機量保守估計是2億台，或者遠超2億台。更重要的是鴻蒙OS也會開放給第三方設備，保守的裝機量會達到1億台。這樣加起來，在2021年，搭載鴻蒙系統的硬體基本就有3到4億台。

王成錄強調，鴻蒙系統不是安卓的拷貝，也不是iOS的拷貝，它是真正面向未來IoT時代的一個全景操作系統。這個操作系統跟僅僅基於手機的安卓和iOS是不同的，在未來真正的IoT到來時是需要這樣一個系統把底層充分地打通，鴻蒙邁出了第一步，也是非常重要的第一步。

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