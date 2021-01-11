防疫升級 大陸台商啟動留人機制

農曆春節腳步漸進，大陸用工大省江蘇、浙江、河北以及北京市等地已拉高嚴控防疫層級。其中，江蘇省宣布，即起對所有入境人員實施「14＋14」等升級措施，亦即14天集中隔離後，再加上14天居家隔離，台資企業除及早啟動員工返鄉措施，並根據春節前後生產需求，啟動留人機制。如其所在地被列為中高風險地區，以致無法順利返工，工廠方面不再等待其返回復工。

另據浙江台商透露，浙江隔離措施亦升級到「14＋7＋7」，其中前面「14＋7」天需集中隔離，經過兩次核酸檢測並採血檢測為陰性後，才進行7天居家隔離，隔離完並再做一次核酸檢測。

據本報獨家消息，江蘇省新冠肺炎疫情防控工作領導小組預防控制組日前發文，率先要求對所有入境人員實施「14＋14」健康管理措施。此外，更進一步要求入境人員在居家隔離的第3天、第14天需進行核酸檢測，在最後解除隔離前的核酸檢測，還需使用兩種不同品牌試劑進行檢測，兩次檢測均為陰性者，才可納入常規管理。

昆山電子廠台商受訪時表示，江蘇省最新的「14＋14」檢康管理，將讓台商台幹增加往返兩岸過年的時間、金錢成本，且2020年春節後「返工難」的窘況仍讓許多台廠印象深刻，如今各地為防疫層層把關，等於墊高外地員工返鄉難度，大幅降低人員返鄉意願。

另，自2020年底以來，各類電子終端產品趕上出貨潮，相關台廠商春節前後依舊有訂單要趕，不少業者會因此多留員工下來協助生產。譬如，有些台商協會已提早1～2周讓部分內陸員工返鄉，但會事先聲明，因隔離期間加長，加上返鄉後因疫情緣故，如其所在地被列為中高風險地區，以致無法順利返工，工廠方面不再等待其返廠復工。台廠春節期間留守人員也有所增加，以往約留下幾十名至百名員工，今年估計會留下20％至25％人員。

近日，北京、上海、江蘇、廣東等24省市均公告倡議人員就地過年，以北京為例，早已宣導並執行周遭入京人員居家辦公措施。