1/12 China Scan 參與中國A股行情

上海│自動駕駛開放測試區落戶奉賢

上海奉賢的智慧駕駛全出行鏈創新示範區日前正式開園，該區涵蓋開放道路及區域場景，包含地上與地下空間，而且支持單車智慧與車路協同感應，提供智慧網聯汽車豐富、齊全、先進的場景測試。

海南│離島免稅郵寄業務 傳即將開放

海南省計畫推出離島免稅品郵寄措施，以大幅減輕離島提貨點的壓力，希望藉此提高離島免稅購物體驗。目前，中國郵政正在幫助該省開發一套離島免稅品郵遞系統，力求在符合海關監管貨物的同時，可讓免稅品直接郵寄到家。

福建│農大發現未受精稻子或許能製糖

福建農林大學與日本名古屋大學的研究團隊發現，沒有受精的稻子可以結成含有大量糖液的顆粒，而非米粒。這與種植地區有限的甘蔗及甜菜等砂糖原料作物不同，稻子可以在多種環境下生長，因此如果「糖稻」能夠達到實用水準，將可望在更多的地區製糖。

香港│金發局：約80％央行參與數位貨幣研發

香港金融發展局發表最新報告指出，概括各國在央行數位貨幣發展近況，約有80％央行正在參與和央行數位貨幣相關的研發工作。其中，有40％央行已從概念研究發展至測試或概念認證階段，還有10％央行已展開相關的試行計畫。

廣東│恆力150億PTA項目正式動工

總投資人民幣（下同）150億元的恆力（惠州）PTA項目近日在大亞灣石化區正式動工，重點建設兩條年產能各250萬噸的PTA生產線，計劃1年半後建成投產，實現年總產值200億元，將為粵港澳大灣區再添發展新動能。

河北│港口應對寒潮 全力保障能源運輸

近日低溫寒潮襲擊大陸北方，導致渤海海冰範圍不斷擴大。黃驊港、唐山港曹妃甸港區是大陸電煤運輸主要樞紐和北京天然氣保供站，河北海事部門已採取多項措施，保障船舶進出港安全和能源運輸通暢。

黑龍江│打造東北亞仲裁中心和爭議解決中心

為符合對外開放戰略，哈爾濱將打造東北亞仲裁中心和爭議解決中心。2020年2月，哈爾濱仲裁委員會將遷址哈爾濱新區，成立哈爾濱國際仲裁院，積極開展涉外仲裁業務，為自貿區建設提供優質高效的仲裁法律服務。