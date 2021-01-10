1/11 China Scan 參與中國A股行情

北京│網紅打卡地 新首鋼、大興機場等入選

首份「北京網紅打卡地調查研究報告」近日發表，詳細介紹北京7大類別的網紅打卡地，包括新首鋼、大興國際機場、城市綠心森林公園、華熙LIVE等入選，且也用短影音等方式進行傳播，線上線下結合推廣北京觀光資源。

上海│普陀區新建劇場 開心麻花將駐場演出

上海普陀區近日宣布將興建全新文化地標「中海劇場」，該市知名喜劇文化品牌開心麻花將駐場演出。中海劇場計畫於2021年初開工，2022年底竣工開業，屬於通用型多功能劇場，能夠符合大陸90％以上的劇目演出需求。

福建│廈門台商接種新冠疫苗

大陸啟動全面施打新冠疫苗，台灣民眾也涵蓋在內。約20名廈門當地台商已於9日前往接種疫苗，當地台商協會表示，還有約300名台商也報名接種。據悉，大陸的免費新冠疫苗共有兩劑，兩劑至少得相隔14天。

香港│管控疫情 年貨、新春市場取消

香港政府近日宣布，為管控疫情，決定取消原本2月要在15個地點的農曆年貨市場及新春市場，安排退還攤位使用費。但相關措施引發業者不滿，如花農業界就批評政府太遲公布害估計業界損失超過7成。

廣東│廣州培育201家上市公司 市值3.8兆人民幣

截至2020年底，廣州市累計培育境內外上市公司201家，總市值約人民幣（下同）3.8兆元，累計融資約5千億元。另外，2020年廣州新增境內外上市公司22家。目前廣州期貨交易所籌備組成立並進行籌備工作。

陝西│大熊貓國家公園首度發現金錢豹

大熊貓國家公園管理局表示，陝西省工作人員近日在紅外線相機中，意外發現大陸國家一級重點保護野生動物─金錢豹的活動影像。顯示近年秦嶺地區金錢豹的活動範圍呈現逐步向外擴展的趨勢，也說明金錢豹種群可能處於恢復增長的關鍵階段。

遼寧│生豬期貨 大連商品交易所掛牌交易

大陸首個活體交割期貨品種─生豬期貨，近日在大連商品交易所正式掛牌交易。大陸為全球最大生豬生產國和消費國，生豬養殖規模佔全球43％，但近年受非洲豬瘟和疫情等影響，豬價波動劇烈，產業避險需求強烈，生豬期貨因應而生。